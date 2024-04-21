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Река Томь в Новокузнецке достигла отметки опасного уровня - РИА Новости, 21.04.2024
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04:37 21.04.2024
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Река Томь в Новокузнецке достигла отметки опасного уровня
Река Томь в Новокузнецке достигла отметки опасного уровня - РИА Новости, 21.04.2024
Река Томь в Новокузнецке достигла отметки опасного уровня
Река Томь в Новокузнецке достигла отметки опасного уровня – 630 сантиметров, затоплений домов нет, сообщил глава города Сергей Кузнецов. РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T04:37
2024-04-21T04:37
новокузнецк
калтан
аба
сергей кузнецов (архитектор)
наводнения в россии — 2024
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КЕМЕРОВО, 21 апр – РИА Новости. Река Томь в Новокузнецке достигла отметки опасного уровня – 630 сантиметров, затоплений домов нет, сообщил глава города Сергей Кузнецов. В субботу сообщалось, что до опасного уровня в реке Томь Новокузнецка оставалось 5 сантиметров. "По состоянию на 08.00 (04.00 мск) 21 апреля река Томь - 630 см (опасный уровень), река Томь (Абашево) - 600 см (30 см до опасного). Река Кондома (Калтан) - 500 см (130 см до опасного), река Аба - 20 см (160 см до опасного). Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены", – написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
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новокузнецк, калтан, аба, сергей кузнецов (архитектор), наводнения в россии — 2024
Новокузнецк, Калтан, Аба, Сергей Кузнецов (архитектор), Наводнения в России — 2024
Река Томь в Новокузнецке достигла отметки опасного уровня

Глава Новокузнецка Кузнецов: уровень в реке Томь достиг отметки опасного уровня

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВид на реку Томь со стороны села Коларово в Томской области
Вид на реку Томь со стороны села Коларово в Томской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Вид на реку Томь со стороны села Коларово в Томской области. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 21 апр – РИА Новости. Река Томь в Новокузнецке достигла отметки опасного уровня – 630 сантиметров, затоплений домов нет, сообщил глава города Сергей Кузнецов.
В субботу сообщалось, что до опасного уровня в реке Томь Новокузнецка оставалось 5 сантиметров.
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"По состоянию на 08.00 (04.00 мск) 21 апреля река Томь - 630 см (опасный уровень), река Томь (Абашево) - 600 см (30 см до опасного). Река Кондома (Калтан) - 500 см (130 см до опасного), река Аба - 20 см (160 см до опасного). Подтоплений жилых домов нет. Условия жизнедеятельности населения не нарушены", – написал Кузнецов в своем Telegram-канале.
 
НовокузнецкКалтанАбаСергей Кузнецов (архитектор)Наводнения в России — 2024
 
 
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