https://ria.ru/20240421/kosachev-1941289713.html

Сенатор объяснил, чем Украине придется платить за новый пакет помощи от США

Сенатор объяснил, чем Украине придется платить за новый пакет помощи от США - РИА Новости, 21.04.2024

Сенатор объяснил, чем Украине придется платить за новый пакет помощи от США

Американский пакет "помощи" Украине - это тысячи жизней украинцев, которых Запад продолжает отправлять на заклание, заявил вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T01:01

2024-04-21T01:01

2024-04-21T07:57

украина

россия

сша

константин косачев

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

сергей лавров

нато

совет федерации рф

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Американский пакет "помощи" Украине - это тысячи жизней украинцев, которых Запад продолжает отправлять на заклание, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Палата представителей США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. "(Владимир - ред.) Зеленский утверждает, что одобрение палатой представителей конгресса США дополнительной помощи Украине "спасет тысячи и тысячи жизней". Так же думал Зеленский и два года назад, договариваясь с (Борисом - ред.) Джонсоном о срыве переговорного процесса", - написал политик в своем Telegram-канале. По словам Косачева, американский пакет помощи Украине - "это помощь военно-промышленному комплексу США, прежде всего, а еще тысячи и тысячи жизней украинцев, которых Запад продолжает отправлять на заклание своим неуемным геополитическим и геоэкономическим амбициям". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1937948979.html

https://ria.ru/20240421/saks-1941287704.html

https://ria.ru/20240312/pomosch-1932558078.html

украина

россия

сша

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украина, россия, сша, константин косачев, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), сергей лавров, нато, совет федерации рф