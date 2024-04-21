https://ria.ru/20240421/izbienie-1941378548.html
В Петербурге проверят сообщения об избиении девочки в школе
В Петербурге проверят сообщения об избиении девочки в школе - РИА Новости, 21.04.2024
В Петербурге проверят сообщения об избиении девочки в школе
Проверка проводится после инцидента в одной из школ Приморского района Санкт-Петербурга, где мальчики дрались с девочкой в классе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T19:08
2024-04-21T19:08
2024-04-21T19:08
происшествия
санкт-петербург
россия
приморский район
александр бастрыкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Проверка проводится после инцидента в одной из школ Приморского района Санкт-Петербурга, где мальчики дрались с девочкой в классе, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в одной из школ в Петербурге произошла драка между одноклассниками - мальчики дрались с девочкой. На появившемся видео в СМИ и соцсетях видно, что один из мальчиков дерется с девочкой, затем еще один подросток бьет девочку по спине. Также один из школьников снимал потасовку на видео и выкрикивал оскорбительные высказывания, связанные с национальностью. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Приморского района, инцидент в школе произошел в феврале. После произошедшего девочке и родителям были принесены извинения. "Мальчики кидали в девочек бумажки, те вступили в перепалку и началось, что началось. Тогда по горячим следам классный руководитель вызвала родителей, были принесены извинения, приняты родителями девочки. Инцидент не вышел даже на уровень администрации школы. А теперь появилось видео… Конечно, идут проверки", - сказала собеседница агентства. В воскресенье СК России также сообщил, что руководство ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу представит главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доклад о ходе проверки, которая проводится по факту причинения телесных повреждений девочке в одном из образовательных учреждений. По информации ведомства, в социальных медиа сообщается, что в одном из образовательных учреждений Петербурга школьники избили сверстницу. Эти действия были запечатлены на видео. При этом сообщается, что учитель находилась в классе и не приняла своевременных мер по предотвращению конфликта.
https://ria.ru/20240419/nasilie-1940810155.html
https://ria.ru/20240418/podrostki-1940624414.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, приморский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Приморский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге проверят сообщения об избиении девочки в школе
В Петербурге проверят сообщения об избиении девочки в школе Приморского района
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Проверка проводится после инцидента в одной из школ Приморского района Санкт-Петербурга, где мальчики дрались с девочкой в классе, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в одной из школ в Петербурге произошла драка между одноклассниками - мальчики дрались с девочкой. На появившемся видео в СМИ и соцсетях видно, что один из мальчиков дерется с девочкой, затем еще один подросток бьет девочку по спине. Также один из школьников снимал потасовку на видео и выкрикивал оскорбительные высказывания, связанные с национальностью.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Приморского района, инцидент в школе произошел в феврале. После произошедшего девочке и родителям были принесены извинения. "Мальчики кидали в девочек бумажки, те вступили в перепалку и началось, что началось. Тогда по горячим следам классный руководитель вызвала родителей, были принесены извинения, приняты родителями девочки. Инцидент не вышел даже на уровень администрации школы. А теперь появилось видео… Конечно, идут проверки", - сказала собеседница агентства.
В воскресенье СК России
также сообщил, что руководство ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу представит главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину
доклад о ходе проверки, которая проводится по факту причинения телесных повреждений девочке в одном из образовательных учреждений. По информации ведомства, в социальных медиа сообщается, что в одном из образовательных учреждений Петербурга школьники избили сверстницу. Эти действия были запечатлены на видео. При этом сообщается, что учитель находилась в классе и не приняла своевременных мер по предотвращению конфликта.