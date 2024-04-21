Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге проверят сообщения об избиении девочки в школе - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/izbienie-1941378548.html
В Петербурге проверят сообщения об избиении девочки в школе
В Петербурге проверят сообщения об избиении девочки в школе - РИА Новости, 21.04.2024
В Петербурге проверят сообщения об избиении девочки в школе
Проверка проводится после инцидента в одной из школ Приморского района Санкт-Петербурга, где мальчики дрались с девочкой в классе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T19:08
2024-04-21T19:08
происшествия
санкт-петербург
россия
приморский район
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Проверка проводится после инцидента в одной из школ Приморского района Санкт-Петербурга, где мальчики дрались с девочкой в классе, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в одной из школ в Петербурге произошла драка между одноклассниками - мальчики дрались с девочкой. На появившемся видео в СМИ и соцсетях видно, что один из мальчиков дерется с девочкой, затем еще один подросток бьет девочку по спине. Также один из школьников снимал потасовку на видео и выкрикивал оскорбительные высказывания, связанные с национальностью. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Приморского района, инцидент в школе произошел в феврале. После произошедшего девочке и родителям были принесены извинения. "Мальчики кидали в девочек бумажки, те вступили в перепалку и началось, что началось. Тогда по горячим следам классный руководитель вызвала родителей, были принесены извинения, приняты родителями девочки. Инцидент не вышел даже на уровень администрации школы. А теперь появилось видео… Конечно, идут проверки", - сказала собеседница агентства. В воскресенье СК России также сообщил, что руководство ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу представит главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доклад о ходе проверки, которая проводится по факту причинения телесных повреждений девочке в одном из образовательных учреждений. По информации ведомства, в социальных медиа сообщается, что в одном из образовательных учреждений Петербурга школьники избили сверстницу. Эти действия были запечатлены на видео. При этом сообщается, что учитель находилась в классе и не приняла своевременных мер по предотвращению конфликта.
https://ria.ru/20240419/nasilie-1940810155.html
https://ria.ru/20240418/podrostki-1940624414.html
санкт-петербург
россия
приморский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, приморский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Приморский район, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге проверят сообщения об избиении девочки в школе

В Петербурге проверят сообщения об избиении девочки в школе Приморского района

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Проверка проводится после инцидента в одной из школ Приморского района Санкт-Петербурга, где мальчики дрались с девочкой в классе, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации района.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в одной из школ в Петербурге произошла драка между одноклассниками - мальчики дрались с девочкой. На появившемся видео в СМИ и соцсетях видно, что один из мальчиков дерется с девочкой, затем еще один подросток бьет девочку по спине. Также один из школьников снимал потасовку на видео и выкрикивал оскорбительные высказывания, связанные с национальностью.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
"Текла кровь — она смеялась". Кто истязает самых беззащитных жителей России
19 апреля, 08:00
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Приморского района, инцидент в школе произошел в феврале. После произошедшего девочке и родителям были принесены извинения. "Мальчики кидали в девочек бумажки, те вступили в перепалку и началось, что началось. Тогда по горячим следам классный руководитель вызвала родителей, были принесены извинения, приняты родителями девочки. Инцидент не вышел даже на уровень администрации школы. А теперь появилось видео… Конечно, идут проверки", - сказала собеседница агентства.
В воскресенье СК России также сообщил, что руководство ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу представит главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину доклад о ходе проверки, которая проводится по факту причинения телесных повреждений девочке в одном из образовательных учреждений. По информации ведомства, в социальных медиа сообщается, что в одном из образовательных учреждений Петербурга школьники избили сверстницу. Эти действия были запечатлены на видео. При этом сообщается, что учитель находилась в классе и не приняла своевременных мер по предотвращению конфликта.
Напавшие на Ольгу подростки - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
"Осталось десять минут". Как банда подростков терроризирует Подмосковье
18 апреля, 08:00
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияПриморский районАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала