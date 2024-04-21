https://ria.ru/20240421/iran-1941366271.html

В Иране пригрозили гегемонистским режимам жестким ответом

В Иране пригрозили гегемонистским режимам жестким ответом - РИА Новости, 21.04.2024

В Иране пригрозили гегемонистским режимам жестким ответом

Гегемонистские режимы, во главе которых стоит Израиль, получат жесткий ответ, который заставит их пожалеть, если они пресекут красные линии и проявят агрессию... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T17:11

2024-04-21T17:11

2024-04-21T17:11

в мире

иран

израиль

саддам хусейн

бени ганц

корпус стражей исламской революции

обострение ситуации между ираном и израилем

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ТЕГЕРАН, 21 апр – РИА Новости. Гегемонистские режимы, во главе которых стоит Израиль, получат жесткий ответ, который заставит их пожалеть, если они пресекут красные линии и проявят агрессию по отношению к иранским границам, заявил в день 45-летия основания Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) начальник штаба и заместитель главнокомандующего армией Ирана по вопросам координации, экс-командующий военно-морскими силами Ирана коммадор Хабиболла Сайяри. Его слова приводит агентство IRNA."Единство армии и КСИР привели в отчаяние региональные и внерегиональные гегемонистские режимы наемников и преступников, особенно стоящий в их главе детоубийственный израильский режим, и на любые тщетные попытки (совершить нападение и проявить - ред.) агрессию по отношению к границам территории исламского Ирана, а также на пресечение красных линий священного режима исламской республики... последует - при помощи "Правдивого обещания" - ответ решительный, жесткий и заставляющий пожалеть", - сказал Сайяри. КСИР учредил в Иране 22 апреля 1979 года имам Рухолла Хомейни (1902-1989), первый верховный лидер Ирана после произошедшей в 1979 году Исламской революции, которая положила конец 2500-летней иранской монархии. В этом году день основания организации отмечается 21 апреля по григорианскому календарю, так как дата по иранскому календарю смещается на сутки в связи с тем, что 2024-й год является високосным. Как поясняет IRNA, согласно указу Хомейни, основной функцией КСИР является "защита Исламской революции от внутренних и внешних врагов". По утверждению агентства, во время Ирано-иракской войны (1980-1988) организация сыграла важную роль в отражении наступления сил иракского лидера Саддама Хусейна, а после окончания военных действий помимо сохранения своей готовности дать военный ответ врагам КСИР активно участвует в различных проектах по развитию Ирана. Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Правительство Израиля намерено определится с дальнейшими действиями в ближайшее время. По данным американских СМИ, в ночь на пятницу Израиль нанес "ограниченный" ответный удар по объектам на территории Ирана. Сообщалось о взрывах в районе города Исфахан. Иранское госагентство IRIB передавало, что в ряде провинций страны системы ПВО сработали на подлет беспилотников. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты в провинции Исфахан находятся в полной безопасности. При этом три иранских чиновника подтвердили New York Times, что целью ударов была авиабаза под Исфаханом. Удар произошел спустя почти неделю после массированной ракетной атаки Ирана по Израилю.

https://ria.ru/20240419/izrail-1940991163.html

https://ria.ru/20240416/udar-1940251663.html

https://ria.ru/20240415/izrail-1940048062.html

иран

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в мире, иран, израиль, саддам хусейн, бени ганц, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем