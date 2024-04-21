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Главком ВМФ и командующий ВМС Китая подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 21.04.2024
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18:00 21.04.2024 (обновлено: 19:27 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/flot-1941372769.html
Главком ВМФ и командующий ВМС Китая подписали меморандум о сотрудничестве
Главком ВМФ и командующий ВМС Китая подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 21.04.2024
Главком ВМФ и командующий ВМС Китая подписали меморандум о сотрудничестве
Главком ВМФ России Александр Моисеев и командующий ВМС Китая Ху Чжунмин подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T18:00
2024-04-21T19:27
китай
россия
тихий океан
народно-освободительная армия китая
безопасность
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Главком ВМФ России Александр Моисеев и командующий ВМС Китая Ху Чжунмин подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море, сообщили в Минобороны."По результатам встречи главком ВМФ адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин поставили подписи под меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море", — уточнили в ведомстве.Кроме того, добавляется в заявлении, они признали необходимость усиления сотрудничества между флотами, поскольку это требуется для безопасности и стабильности в Мировом океане.Моисеев приехал в КНР 20 апреля для участия в симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана. Эта конференция открывается 22 апреля в Циндао.
https://ria.ru/20240406/kitay-1938173470.html
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китай, россия, тихий океан, народно-освободительная армия китая, безопасность, вмф рф
Китай, Россия, Тихий океан, Народно-освободительная армия Китая, Безопасность, ВМФ РФ
Главком ВМФ и командующий ВМС Китая подписали меморандум о сотрудничестве

Главы флотов РФ и КНР подписали меморандум о сотрудничестве по спасанию на море

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Главком ВМФ России Александр Моисеев и командующий ВМС Китая Ху Чжунмин подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море, сообщили в Минобороны.
"По результатам встречи главком ВМФ адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин поставили подписи под меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море", — уточнили в ведомстве.
Кроме того, добавляется в заявлении, они признали необходимость усиления сотрудничества между флотами, поскольку это требуется для безопасности и стабильности в Мировом океане.
Моисеев приехал в КНР 20 апреля для участия в симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана. Эта конференция открывается 22 апреля в Циндао.
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