https://ria.ru/20240421/flot-1941372769.html

Главком ВМФ и командующий ВМС Китая подписали меморандум о сотрудничестве

Главком ВМФ и командующий ВМС Китая подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 21.04.2024

Главком ВМФ и командующий ВМС Китая подписали меморандум о сотрудничестве

Главком ВМФ России Александр Моисеев и командующий ВМС Китая Ху Чжунмин подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T18:00

2024-04-21T18:00

2024-04-21T19:27

китай

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тихий океан

народно-освободительная армия китая

безопасность

вмф рф

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Главком ВМФ России Александр Моисеев и командующий ВМС Китая Ху Чжунмин подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море, сообщили в Минобороны."По результатам встречи главком ВМФ адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин поставили подписи под меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море", — уточнили в ведомстве.Кроме того, добавляется в заявлении, они признали необходимость усиления сотрудничества между флотами, поскольку это требуется для безопасности и стабильности в Мировом океане.Моисеев приехал в КНР 20 апреля для участия в симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана. Эта конференция открывается 22 апреля в Циндао.

https://ria.ru/20240406/kitay-1938173470.html

китай

россия

тихий океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, россия, тихий океан, народно-освободительная армия китая, безопасность, вмф рф