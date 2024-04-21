В Финляндии заявили, что не будут снимать указатели на Петербург
STT: указатели на Санкт-Петербург не будут снимать на дорогах Финляндии
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗнак въезда в Российскую Федерацию на пограничном пункте пропуска МАПП "Нуйамаа" на границе Финляндии и России
Знак въезда в Российскую Федерацию на пограничном пункте пропуска МАПП "Нуйамаа" на границе Финляндии и России. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Указатели на Санкт-Петербург не будут снимать на дорогах Финляндии, несмотря на закрытие восточной страницы, заявил эксперт Управления дорожными путями Туомас Эстерман агентству STT.
"Пока что мы не намерены их (дорожные знаки - ред.) снимать или изменять, мы не считаем нужным тратить на это ресурсы", - приводит общественный вещатель Yle слова Эстермана.
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Он подчеркнул также, что граждане Финляндии знают о закрытии границы, а остающиеся информационные щиты пока не вызывали проблем у автомобилистов.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.