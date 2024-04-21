Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге большегруз попал в ДТП и перекрыл движение - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:53 21.04.2024 (обновлено: 09:19 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/dtp-1941309707.html
В Петербурге большегруз попал в ДТП и перекрыл движение
В Петербурге большегруз попал в ДТП и перекрыл движение - РИА Новости, 21.04.2024
В Петербурге большегруз попал в ДТП и перекрыл движение
Движение по дамбе в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга оказалось перекрыто ночью в воскресенье после того, как большегруз со щебнем врезался в силовое... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T08:53
2024-04-21T09:19
происшествия
санкт-петербург
россия
волгоградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941311103_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_919b8f2756b496108552f4dab2d461c0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — РИА Новости. Движение по дамбе в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга оказалось перекрыто ночью в воскресенье после того, как большегруз со щебнем врезался в силовое ограждение, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. "Двадцать первого апреля около 03.30 в районе комплекса защитных сооружений (дамба) в Кронштадтском районе Петербурга... 34-летний житель Волгоградской области, управляя большегрузом Skania P400 с полуприцепом, груженым 15 тоннами щебня, не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение. Вследствие этого движение автотранспорта оказалось перекрыто в обе стороны", - говорится в сообщении. Как отмечается, пострадавших в аварии нет, организован объезд места происшествия. По факту ДТП проводится проверка.
https://ria.ru/20240407/dtp-1938357494.html
санкт-петербург
россия
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941311103_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6e46f418328fadd7b90ecce9524e70f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, волгоградская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Волгоградская область
В Петербурге большегруз попал в ДТП и перекрыл движение

В Кронштадтском районе Петербурга большегруз со щебнем врезался в ограждение

© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиНа месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
На месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
На месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — РИА Новости. Движение по дамбе в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга оказалось перекрыто ночью в воскресенье после того, как большегруз со щебнем врезался в силовое ограждение, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале.
"Двадцать первого апреля около 03.30 в районе комплекса защитных сооружений (дамба) в Кронштадтском районе Петербурга... 34-летний житель Волгоградской области, управляя большегрузом Skania P400 с полуприцепом, груженым 15 тоннами щебня, не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение. Вследствие этого движение автотранспорта оказалось перекрыто в обе стороны", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиНа месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
На месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
На месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
1 из 2
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиНа месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
На месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
На месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
2 из 2
На месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
1 из 2
На месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
2 из 2
Как отмечается, пострадавших в аварии нет, организован объезд места происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.
Девушка на автомобиле Porsche Cayenne в Челябинске
На Урале пьяная девушка на Porsche Cayenne разбила несколько машин
7 апреля, 11:03
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияВолгоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала