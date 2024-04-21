В Петербурге большегруз попал в ДТП и перекрыл движение
В Кронштадтском районе Петербурга большегруз со щебнем врезался в ограждение
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиНа месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
На месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — РИА Новости. Движение по дамбе в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга оказалось перекрыто ночью в воскресенье после того, как большегруз со щебнем врезался в силовое ограждение, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале.
"Двадцать первого апреля около 03.30 в районе комплекса защитных сооружений (дамба) в Кронштадтском районе Петербурга... 34-летний житель Волгоградской области, управляя большегрузом Skania P400 с полуприцепом, груженым 15 тоннами щебня, не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение. Вследствие этого движение автотранспорта оказалось перекрыто в обе стороны", - говорится в сообщении.
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиНа месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
На месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
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© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиНа месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
На месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
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На месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
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На месте ДТП в Кронштадтском районе Петербурга
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Как отмечается, пострадавших в аварии нет, организован объезд места происшествия.
По факту ДТП проводится проверка.