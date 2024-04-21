https://ria.ru/20240421/dtp-1941309707.html

В Петербурге большегруз попал в ДТП и перекрыл движение

В Петербурге большегруз попал в ДТП и перекрыл движение - РИА Новости, 21.04.2024

В Петербурге большегруз попал в ДТП и перекрыл движение

Движение по дамбе в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга оказалось перекрыто ночью в воскресенье после того, как большегруз со щебнем врезался в силовое... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T08:53

2024-04-21T08:53

2024-04-21T09:19

происшествия

санкт-петербург

россия

волгоградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — РИА Новости. Движение по дамбе в Кронштадтском районе Санкт-Петербурга оказалось перекрыто ночью в воскресенье после того, как большегруз со щебнем врезался в силовое ограждение, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в Telegram-канале. "Двадцать первого апреля около 03.30 в районе комплекса защитных сооружений (дамба) в Кронштадтском районе Петербурга... 34-летний житель Волгоградской области, управляя большегрузом Skania P400 с полуприцепом, груженым 15 тоннами щебня, не справился с управлением и совершил наезд на силовое ограждение. Вследствие этого движение автотранспорта оказалось перекрыто в обе стороны", - говорится в сообщении. Как отмечается, пострадавших в аварии нет, организован объезд места происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

https://ria.ru/20240407/dtp-1938357494.html

санкт-петербург

россия

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия, волгоградская область