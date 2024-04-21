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В Ленинградской области завели дело после пожара в частном доме престарелых - РИА Новости, 21.04.2024
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23:41 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/delo-1941400251.html
В Ленинградской области завели дело после пожара в частном доме престарелых
В Ленинградской области завели дело после пожара в частном доме престарелых - РИА Новости, 21.04.2024
В Ленинградской области завели дело после пожара в частном доме престарелых
Четырнадцать человек пострадали при пожаре в частном доме престарелых в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, сообщило СУСК... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T23:41
2024-04-21T23:41
происшествия
ленинградская область
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при пожаре в частном доме престарелых в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о пожаре в пансионате "Родительская усадьба", после которого пришлось госпитализировать трёх человек. Областное следственное управление сообщало об организации проверки после того, как в частном доме в дачном некоммерческом товариществе (ДНТ) "Поляна-2" сгорело мансардное помещение в ночь на субботу. Первоначально СУСК по Ленобласти также сообщало о трёх пострадавших. "Установлено, что в ночь с 19 на 20 апреля в ДНТ "Поляна-2" в пансионате для проживания престарелых людей и инвалидов, организованном индивидуальным предпринимателем в частном жилом доме, произошел пожар, в результате которого сгорело мансардное помещение, а также пострадали 14 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что все пострадавшие доставлены в больницу. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело "по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", заключают в СУСК по Ленинградской области.
https://ria.ru/20240306/pozhary-1931379120.html
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происшествия, ленинградская область, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области завели дело после пожара в частном доме престарелых

СК: в Ленинградской области завели дело после пожара в частном доме престарелых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр - РИА Новости. Четырнадцать человек пострадали при пожаре в частном доме престарелых в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, сообщило СУСК РФ по региону.
Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщали о пожаре в пансионате "Родительская усадьба", после которого пришлось госпитализировать трёх человек. Областное следственное управление сообщало об организации проверки после того, как в частном доме в дачном некоммерческом товариществе (ДНТ) "Поляна-2" сгорело мансардное помещение в ночь на субботу. Первоначально СУСК по Ленобласти также сообщало о трёх пострадавших.
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"Установлено, что в ночь с 19 на 20 апреля в ДНТ "Поляна-2" в пансионате для проживания престарелых людей и инвалидов, организованном индивидуальным предпринимателем в частном жилом доме, произошел пожар, в результате которого сгорело мансардное помещение, а также пострадали 14 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что все пострадавшие доставлены в больницу.
По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело "по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", заключают в СУСК по Ленинградской области.
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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