Рейтинг@Mail.ru
СМИ: TikTok на фоне угрозы запрета в США может уволить ключевого сотрудника - РИА Новости, 21.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:47 21.04.2024
https://ria.ru/20240421/bloomberg-1941299248.html
СМИ: TikTok на фоне угрозы запрета в США может уволить ключевого сотрудника
СМИ: TikTok на фоне угрозы запрета в США может уволить ключевого сотрудника - РИА Новости, 21.04.2024
СМИ: TikTok на фоне угрозы запрета в США может уволить ключевого сотрудника
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok, может уволить главного юрисконсульта Эриха... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T05:47
2024-04-21T05:47
в мире
технологии
сша
китай
россия
джо байден
си цзиньпин
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367236_0:204:2730:1740_1920x0_80_0_0_5955607f4dd18ba52f464229a466a72e.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok, может уволить главного юрисконсульта Эриха Андерсена на фоне угрозы блокировки соцсети в США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Палата представителей в субботу приняла четыре законопроекта, один из которых наделяет президента США полномочиями по введению новых санкций против России и Ирана и принуждает ByteDance продать американский бизнес по соцсети TikTok под угрозой блокировки. "TikTok готовится уволить ключевого сотрудника, отвечающего за то, чтобы убедить правительство США, что компания делала достаточно, чтобы предотвратить обеспокоенность национальной безопасностью по поводу ее связей с Китаем", - говорится в материале агентства. Главный юрисконсульт TikTok и его китайской материнской компании ByteDance Эрих Андерсен, по данным агентства, вел многолетние переговоры с американским правительством с целью показать, что приложение предприняло достаточно мер для того, чтобы Китай не мог получить доступ к данным американских пользователей или повлиять на демонстрируемый контент. По словам одного из собеседников агентства, Андерсон пока остается в компании. При этом представитель платформы Алекс Хаурек назвал информацию о возможном отстранении Андерсона от должности "стопроцентной ложью". В Китае призывали Вашингтон прекратить необоснованное давление на предприятия из других стран. МИД КНР ранее назвал "бандитской логикой" стремление США "забрать" TikTok. Более того, данный вопрос стал одной из тем обсуждения на последнем телефонном звонке президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20240221/akkaunt-1928841110.html
https://ria.ru/20240415/tiktok-1940239583.html
https://ria.ru/20240315/ssha-1933082387.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574367236_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f4245886e0b0f69e949fe14e59457456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, китай, россия, джо байден, си цзиньпин, tiktok
В мире, Технологии, США, Китай, Россия, Джо Байден, Си Цзиньпин, TikTok
СМИ: TikTok на фоне угрозы запрета в США может уволить ключевого сотрудника

Bloomberg: ByteDance готовится уволить главного юрисконсульта TikTok Андерсена

© Depositphotos.com / J_ilinaПриложение Tik Tok
Приложение Tik Tok - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Depositphotos.com / J_ilina
Приложение Tik Tok. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok, может уволить главного юрисконсульта Эриха Андерсена на фоне угрозы блокировки соцсети в США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Палата представителей в субботу приняла четыре законопроекта, один из которых наделяет президента США полномочиями по введению новых санкций против России и Ирана и принуждает ByteDance продать американский бизнес по соцсети TikTok под угрозой блокировки.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Байдена призвали удалить аккаунт его штаба в TikTok
21 февраля, 20:24
"TikTok готовится уволить ключевого сотрудника, отвечающего за то, чтобы убедить правительство США, что компания делала достаточно, чтобы предотвратить обеспокоенность национальной безопасностью по поводу ее связей с Китаем", - говорится в материале агентства.
Главный юрисконсульт TikTok и его китайской материнской компании ByteDance Эрих Андерсен, по данным агентства, вел многолетние переговоры с американским правительством с целью показать, что приложение предприняло достаточно мер для того, чтобы Китай не мог получить доступ к данным американских пользователей или повлиять на демонстрируемый контент.
По словам одного из собеседников агентства, Андерсон пока остается в компании.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
На Украине начали блокировать TikTok-каналы, включая РИА Новости
15 апреля, 19:11
При этом представитель платформы Алекс Хаурек назвал информацию о возможном отстранении Андерсона от должности "стопроцентной ложью".
В Китае призывали Вашингтон прекратить необоснованное давление на предприятия из других стран. МИД КНР ранее назвал "бандитской логикой" стремление США "забрать" TikTok. Более того, данный вопрос стал одной из тем обсуждения на последнем телефонном звонке президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Такер Карлсон заявил, что Google шпионит больше, чем TikTok
15 марта, 01:24
 
В миреТехнологииСШАКитайРоссияДжо БайденСи ЦзиньпинTikTok
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала