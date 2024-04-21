СМИ: TikTok на фоне угрозы запрета в США может уволить ключевого сотрудника
Bloomberg: ByteDance готовится уволить главного юрисконсульта TikTok Андерсена
© Depositphotos.com / J_ilinaПриложение Tik Tok
© Depositphotos.com / J_ilina
Приложение Tik Tok. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok, может уволить главного юрисконсульта Эриха Андерсена на фоне угрозы блокировки соцсети в США, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
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"TikTok готовится уволить ключевого сотрудника, отвечающего за то, чтобы убедить правительство США, что компания делала достаточно, чтобы предотвратить обеспокоенность национальной безопасностью по поводу ее связей с Китаем", - говорится в материале агентства.
Главный юрисконсульт TikTok и его китайской материнской компании ByteDance Эрих Андерсен, по данным агентства, вел многолетние переговоры с американским правительством с целью показать, что приложение предприняло достаточно мер для того, чтобы Китай не мог получить доступ к данным американских пользователей или повлиять на демонстрируемый контент.
По словам одного из собеседников агентства, Андерсон пока остается в компании.
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При этом представитель платформы Алекс Хаурек назвал информацию о возможном отстранении Андерсона от должности "стопроцентной ложью".
В Китае призывали Вашингтон прекратить необоснованное давление на предприятия из других стран. МИД КНР ранее назвал "бандитской логикой" стремление США "забрать" TikTok. Более того, данный вопрос стал одной из тем обсуждения на последнем телефонном звонке президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином.
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