https://ria.ru/20240421/blok-1941337518.html

Молдавский оппозиционер Шор объявил в Москве о создании предвыборного блока

Молдавский оппозиционер Шор объявил в Москве о создании предвыборного блока - РИА Новости, 21.04.2024

Молдавский оппозиционер Шор объявил в Москве о создании предвыборного блока

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор объявил в Москве о создании предвыборного блока "Победа". РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-21T13:40

2024-04-21T13:40

2024-04-21T16:47

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор объявил в Москве о создании предвыборного блока "Победа"."Сегодня мы объявляем о создании предвыборного блока "Победа". <...> C уверенностью могу сказать, что все присутствующие в этом зале, все политические команды готовы взять на себя ответственность и победить нищету, бедность и разруху. И построить в Молдове будущее", — заявил он на съезде молдавских оппозиционных депутатов в российской столице.Кроме того, Шор предложил избрать главу Гагаузии Евгению Гуцул исполнительным секретарем национального совета нового блока, а его самого и парламентария Марину Таубер — председателем и секретарем исполкома соответственно.По словам политика, политсила будет агитировать за голосование на референдуме против вступления Молдавии в ЕС и выступать за участие республики во всех объединительных процесса на пространстве СНГ."Жизнь граждан стала в разы хуже (при президенте Майе Санду. — Прим. ред.). По сути, это тотальная узурпация Западом Республики Молдова. Сегодня министры, судьи, прокуроры вызываются на ковер к послу США и ЕС с докладами. <...> Молдова давно потеряла свою независимость. У нас сегодня внешнее управление", — сказал бизнесмен.Он также отметил, что оппозиционеры вынуждены проводить съезд в Москве, поскольку сейчас их страна — захваченное государство, где любой инакомыслящий не имеет права голоса и изначально считается предателем. "Сегодня в Молдове, по сути, сформирован ГУЛАГ. <...> Любое политическое мероприятие заканчивается арестами, сопровождается обысками и наказаниями со стороны правящего проевропейского режима", — добавил политик.В итоге лидеры партий "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы", присутствующие на съезде, подписали соглашение о создании предвыборного блока.Илан Шор — бизнесмен и супруг российской певицы Жасмин. В июне 2017-го его приговорили к семи с половиной годам тюрьмы по обвинению в банковских махинациях. Оппозиционер опротестовал приговор, но ему запретили покидать территорию Молдавии.После февральских выборов 2019-го он как глава партии "Шор" стал депутатом, а затем выехал из страны, после чего его лишили депутатского иммунитета. Местная прокуратура завела три уголовных дела и объявила бизнесмена в международный розыск. Тем не менее во время досрочных парламентских выборов в июле 2021-го Шор снова стал депутатом и вернул иммунитет. В конце мая того же года по инициативе ГП Молдавии его вновь лишили этой привилегии из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.С мая 2022-го партия Шора проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке правительства и президента республики Майи Санду — неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. По инициативе руководства страны партию Шора запретили, представители некоторых других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием сторонников.

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https://ria.ru/20240407/moldaviya-1938326142.html

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