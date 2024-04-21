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Протестующие в Тавушской области заблокировали участок трассы - РИА Новости, 21.04.2024
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21:59 21.04.2024 (обновлено: 22:10 21.04.2024)
https://ria.ru/20240421/aktsiya-1941393151.html
Протестующие в Тавушской области заблокировали участок трассы
Протестующие в Тавушской области заблокировали участок трассы - РИА Новости, 21.04.2024
Протестующие в Тавушской области заблокировали участок трассы
Участники акции протеста против передачи Азербайджану сел в приграничной с Арменией Тавушской области, заблокировавшие участок автотрассы между селами Воскепар... РИА Новости, 21.04.2024
2024-04-21T21:59
2024-04-21T22:10
в мире
азербайджан
армения
баку
никол пашинян
шахин мустафаев
sputnik армения
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Участники акции протеста против передачи Азербайджану сел в приграничной с Арменией Тавушской области, заблокировавшие участок автотрассы между селами Воскепар и Киранц, намерены остаться там на ночь, передает Sputnik Армения. В пятницу в МИД Армении сообщили, что в ходе прошедшей 19 апреля на армяно-азербайджанской границе встрече комиссий двух стран по вопросам делимитации границ были предварительно согласованы прохождения отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада". "На заблокированной трассе Воскепар-Киранц в Тавушской области зажглись первые костры. Протестующие не собираются расходиться", - сообщает агентство. Протесты в Тавушской области проходят с субботы. Участники акций блокируют разные участки автодороги, ведущей в Грузию. Ранее в аппарате премьера Армении Никола Пашиняна заявили, что армянская сторона рассчитывает снизить риски безопасности, передавая Азербайджану села, граничащие с Тавушской областью. Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Ереван должен незамедлительно передать Баку четыре неэксклавных села. В аппарате вице-премьера также сообщили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы "будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел - Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки". Пашинян 20 марта сообщил, что правительство страны готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передачи ряда сел. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, Пашинян заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война. Ранее Пашинян заявлял, что власти Армении планируют построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дороги вместо тех, которые выходят за границы бывшей Армянской ССР. В частности, он отметил, что в Тавушской области в северо-восточной части страны есть участок дороги близ села Воскепар, который не проходил по территории Армянской ССР. По словам премьера, ранее армянская сторона для сохранения контроля над всей протяженностью дороги рассматривала возможность соразмерного обмена участками территории с азербайджанской стороной. Но впоследствии он решил, что так поступать не нужно, так как это создаст дополнительную неопределенность.
https://ria.ru/20240420/pogranichniki-1941218004.html
https://ria.ru/20240410/pashinyan-1939017253.html
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в мире, азербайджан, армения, баку, никол пашинян, шахин мустафаев, sputnik армения, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Баку, Никол Пашинян, Шахин Мустафаев, Sputnik Армения, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Протестующие в Тавушской области заблокировали участок трассы

Sputnik Армения: протестующие в Тавушской области заблокировали участок трассы

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Армении
Сотрудники полиции в Армении - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Сотрудники полиции в Армении. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 апр - РИА Новости. Участники акции протеста против передачи Азербайджану сел в приграничной с Арменией Тавушской области, заблокировавшие участок автотрассы между селами Воскепар и Киранц, намерены остаться там на ночь, передает Sputnik Армения.
В пятницу в МИД Армении сообщили, что в ходе прошедшей 19 апреля на армяно-азербайджанской границе встрече комиссий двух стран по вопросам делимитации границ были предварительно согласованы прохождения отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада".
Российский пограничник - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Российские пограничники покинут посты в Тавушской области, заявил Пашинян
20 апреля, 12:56
"На заблокированной трассе Воскепар-Киранц в Тавушской области зажглись первые костры. Протестующие не собираются расходиться", - сообщает агентство.
Протесты в Тавушской области проходят с субботы. Участники акций блокируют разные участки автодороги, ведущей в Грузию. Ранее в аппарате премьера Армении Никола Пашиняна заявили, что армянская сторона рассчитывает снизить риски безопасности, передавая Азербайджану села, граничащие с Тавушской областью.
Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Ереван должен незамедлительно передать Баку четыре неэксклавных села. В аппарате вице-премьера также сообщили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы "будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел - Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Пашинян прокомментировал состояние отношений Армении и России
10 апреля, 10:12
Пашинян 20 марта сообщил, что правительство страны готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передачи ряда сел. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, Пашинян заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война.
Ранее Пашинян заявлял, что власти Армении планируют построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дороги вместо тех, которые выходят за границы бывшей Армянской ССР. В частности, он отметил, что в Тавушской области в северо-восточной части страны есть участок дороги близ села Воскепар, который не проходил по территории Армянской ССР. По словам премьера, ранее армянская сторона для сохранения контроля над всей протяженностью дороги рассматривала возможность соразмерного обмена участками территории с азербайджанской стороной. Но впоследствии он решил, что так поступать не нужно, так как это создаст дополнительную неопределенность.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением
20 апреля, 14:34
 
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