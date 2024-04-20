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Более 3,4 миллиона квадратных метров жилья ввели в Татарстане в 2023 году - РИА Новости, 20.04.2024
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Республика Татарстан
 
20:43 20.04.2024 (обновлено: 20:45 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/zhile-1941272111.html
Более 3,4 миллиона квадратных метров жилья ввели в Татарстане в 2023 году
Более 3,4 миллиона квадратных метров жилья ввели в Татарстане в 2023 году - РИА Новости, 20.04.2024
Более 3,4 миллиона квадратных метров жилья ввели в Татарстане в 2023 году
В прошлом году на территории Татарстана был введен рекордный уровень жилья - более 3,4 миллиона квадратных метров, сообщает пресс-служба Государственного Совета РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T20:43
2024-04-20T20:45
республика татарстан
экономика
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
госдума рф
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. В прошлом году на территории Татарстана был введен рекордный уровень жилья - более 3,4 миллиона квадратных метров, сообщает пресс-служба Государственного Совета республики.Заявление прозвучало 19 апреля на заседании регионального Госсовета, где был рассмотрен отчет о результатах деятельности кабинета министров республики за 2023 год. С основным докладом по данному вопросу выступил премьер-министр РТ Алексей Песошин.Он остановился на основных результатах работы, а также на мероприятиях по обеспечению социально-экономической стабильности и развитию экономики, обозначил ближайшие приоритеты."Оперативным штабом под руководством раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова была продолжена совместная скоординированная работа с федеральными министерствами, депутатами Госдумы и Госсовета, республиканскими и муниципальными органами власти, предприятиями и организациями", – цитирует пресс-служба премьер-министра республики.Так, по итогам 2023 года объем валового регионального продукта составил 4,3 триллиона рублей при темпе роста 103,6%. Основной рост обеспечили промышленность, строительство и сфера торговли. Объем отгруженной продукции превысил 4,7 триллиона рублей. Индекс промышленного производства составил 103,3%. Ключевой вклад в динамику промышленного производства обеспечен обрабатывающими отраслями, которые составляют более 70% от его общего объема. Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году составил почти 1,2 триллиона рублей, темп роста превысил 120%. Второй год подряд обеспечен рекордный уровень ввода жилья. В 2023 году введено более 3,4 миллиона квадратных метров жилья."Крайне непростой год выдался для отрасли сельского хозяйства, но, несмотря на сложности, агропромышленный комплекс республики полностью обеспечивает татарстанцев основными видами сельхозпродукции. По итогам 2023 года Татарстан прочно занимает первое место в стране по производству молока", - отметил Песошин.В прошлом году аграриями республики собрано более 3,6 миллиона тонн зерна, 1,7 миллиона тонн сахарной свеклы, 1,1 миллиона тонн картофеля и овощей.Отдельно Песошин остановился на вопросах реализации госпрограмм."Комплексный подход к формированию программ значительно улучшает качество социальной инфраструктуры для жителей республики, дает возможность каждому уже сейчас пользоваться всем спектром современных образовательных, спортивных, культурных и других социальных объектов", - подчеркнул он.Он добавил, что в прошлом году продолжилась работа по модернизации сети образовательных учреждений. Так, было построено четыре детских сада на 1 тысячу мест, 11 школ и дополнительный корпус к школе почти на 10 тысяч мест. Капитально отремонтировано 234 учреждения образования. Для организации здорового горячего питания учащихся в 2023 году на капитальный ремонт столовых 143 школ был направлен 1 миллиард рублей.
https://ria.ru/20240416/lesovosstanovlenie-1940430743.html
https://ria.ru/20240409/tatarstan-1938770690.html
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экономика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, госдума рф
Республика Татарстан, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Госдума РФ

Более 3,4 миллиона квадратных метров жилья ввели в Татарстане в 2023 году

© РИА Новости / Александр КряжевКлючи от новых квартир
Ключи от новых квартир - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ключи от новых квартир. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. В прошлом году на территории Татарстана был введен рекордный уровень жилья - более 3,4 миллиона квадратных метров, сообщает пресс-служба Государственного Совета республики.
Заявление прозвучало 19 апреля на заседании регионального Госсовета, где был рассмотрен отчет о результатах деятельности кабинета министров республики за 2023 год. С основным докладом по данному вопросу выступил премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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Он остановился на основных результатах работы, а также на мероприятиях по обеспечению социально-экономической стабильности и развитию экономики, обозначил ближайшие приоритеты.
"Оперативным штабом под руководством раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова была продолжена совместная скоординированная работа с федеральными министерствами, депутатами Госдумы и Госсовета, республиканскими и муниципальными органами власти, предприятиями и организациями", – цитирует пресс-служба премьер-министра республики.
Так, по итогам 2023 года объем валового регионального продукта составил 4,3 триллиона рублей при темпе роста 103,6%. Основной рост обеспечили промышленность, строительство и сфера торговли. Объем отгруженной продукции превысил 4,7 триллиона рублей. Индекс промышленного производства составил 103,3%. Ключевой вклад в динамику промышленного производства обеспечен обрабатывающими отраслями, которые составляют более 70% от его общего объема. Объем инвестиций в основной капитал в прошлом году составил почти 1,2 триллиона рублей, темп роста превысил 120%. Второй год подряд обеспечен рекордный уровень ввода жилья. В 2023 году введено более 3,4 миллиона квадратных метров жилья.
"Крайне непростой год выдался для отрасли сельского хозяйства, но, несмотря на сложности, агропромышленный комплекс республики полностью обеспечивает татарстанцев основными видами сельхозпродукции. По итогам 2023 года Татарстан прочно занимает первое место в стране по производству молока", - отметил Песошин.
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В прошлом году аграриями республики собрано более 3,6 миллиона тонн зерна, 1,7 миллиона тонн сахарной свеклы, 1,1 миллиона тонн картофеля и овощей.
Отдельно Песошин остановился на вопросах реализации госпрограмм.
"Комплексный подход к формированию программ значительно улучшает качество социальной инфраструктуры для жителей республики, дает возможность каждому уже сейчас пользоваться всем спектром современных образовательных, спортивных, культурных и других социальных объектов", - подчеркнул он.
Он добавил, что в прошлом году продолжилась работа по модернизации сети образовательных учреждений. Так, было построено четыре детских сада на 1 тысячу мест, 11 школ и дополнительный корпус к школе почти на 10 тысяч мест. Капитально отремонтировано 234 учреждения образования. Для организации здорового горячего питания учащихся в 2023 году на капитальный ремонт столовых 143 школ был направлен 1 миллиард рублей.
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