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В Израиле резко отреагировали на встречу Эрдогана с главой политбюро ХАМАС - РИА Новости, 20.04.2024
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18:50 20.04.2024 (обновлено: 18:59 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/vstrecha-1941261094.html
В Израиле резко отреагировали на встречу Эрдогана с главой политбюро ХАМАС
В Израиле резко отреагировали на встречу Эрдогана с главой политбюро ХАМАС - РИА Новости, 20.04.2024
В Израиле резко отреагировали на встречу Эрдогана с главой политбюро ХАМАС
Глава МИД Израиля Исраэль Кац резко отреагировал на встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T18:50
2024-04-20T18:59
в мире
израиль
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
исмаил хания
исраэль кац
хамас
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац резко отреагировал на встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией, назвав это "позором" для турецкого лидера. "Братья-мусульмане"* - изнасилования, убийства, осквернение трупов и сжигание младенцев. Эрдоган, позор тебе!" - написал Кац в социальной сети X. Ране в субботу Эрдоган принял во дворце Долмабахче в Стамбуле главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. По данным гостелеканала TRT Haber, Эрдоган и Хания обсудили ситуацию в секторе Газа, а также шаги, необходимые для доставки в сектор гуманитарной помощи и прекращения огня. До атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей эскалации конфликта на Ближнем Востоке Израиль и Турция переживали период постепенного улучшения двусторонних отношений, которые резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля. До израильской операции в секторе Газа страны вновь назначили послов и восстановили дипломатические отношения, а в сентября 2023 года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху общался с турецким лидером на полях Генеральной Ассамблеи ООН. После событий 7 октября отношения между странами вновь испортились в связи с тем, что Анкара оказывает всеобъемлющую поддержку ХАМАС и обвиняет Израиль в военных преступлениях в палестинском анклаве. Ранее в апреле власти Турции объявили об ограничении экспорта в Израиль десятков наименований товаров из-за продолжающейся операции в секторе Газа. Израиль в ответ обвинил Турцию в нарушении действующих торговых соглашений и пообещал подготовить "обширный" список турецких товаров, ввоз которых в еврейское государство будет запрещен.* Террористическое движение, запрещенное в России
https://ria.ru/20240128/turtsiya-1923923807.html
https://ria.ru/20240420/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, исмаил хания, исраэль кац, хамас, братья-мусульмане, оон
В мире, Израиль, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Исмаил Хания, Исраэль Кац, ХАМАС, Братья-мусульмане, ООН
В Израиле резко отреагировали на встречу Эрдогана с главой политбюро ХАМАС

Глава МИД Израиля Кац назвал встречу Эрдогана с главой политбюро ХАМАС позором

© AP Photo / Turkish PresidencyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Turkish Presidency
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац резко отреагировал на встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией, назвав это "позором" для турецкого лидера.
"Братья-мусульмане"* - изнасилования, убийства, осквернение трупов и сжигание младенцев. Эрдоган, позор тебе!" - написал Кац в социальной сети X.
Анкара - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Анкара опровергла сообщения о передаче ХАМАС гумпомощи
28 января, 02:08
Ране в субботу Эрдоган принял во дворце Долмабахче в Стамбуле главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. По данным гостелеканала TRT Haber, Эрдоган и Хания обсудили ситуацию в секторе Газа, а также шаги, необходимые для доставки в сектор гуманитарной помощи и прекращения огня.
До атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей эскалации конфликта на Ближнем Востоке Израиль и Турция переживали период постепенного улучшения двусторонних отношений, которые резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля.
До израильской операции в секторе Газа страны вновь назначили послов и восстановили дипломатические отношения, а в сентября 2023 года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху общался с турецким лидером на полях Генеральной Ассамблеи ООН.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
После событий 7 октября отношения между странами вновь испортились в связи с тем, что Анкара оказывает всеобъемлющую поддержку ХАМАС и обвиняет Израиль в военных преступлениях в палестинском анклаве.
Ранее в апреле власти Турции объявили об ограничении экспорта в Израиль десятков наименований товаров из-за продолжающейся операции в секторе Газа. Израиль в ответ обвинил Турцию в нарушении действующих торговых соглашений и пообещал подготовить "обширный" список турецких товаров, ввоз которых в еврейское государство будет запрещен.
* Террористическое движение, запрещенное в России
Палестинцы ждут гуманитарную помощь в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Исламский мир не исполнил долг перед народом Палестины, заявил Эрдоган
9 марта, 13:32
 
В миреИзраильТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганИсмаил ХанияИсраэль КацХАМАСБратья-мусульманеООН
 
 
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