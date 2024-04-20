https://ria.ru/20240420/ubiystvo-1941283451.html

Члена "Справедливой России" подозревают в убийстве жены из ревности

Члена "Справедливой России" подозревают в убийстве жены из ревности - РИА Новости, 21.04.2024

Члена "Справедливой России" подозревают в убийстве жены из ревности

Члена "Справедливой России" Евгения Никольского заподозрили в том, что он из ревности зарезал в парке в Тверской области свою жену, после чего написал пост с... РИА Новости, 21.04.2024

2024-04-20T22:55

2024-04-20T22:55

2024-04-21T00:13

происшествия

справедливая россия

тверская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 апр — РИА Новости. Члена "Справедливой России" Евгения Никольского заподозрили в том, что он из ревности зарезал в парке в Тверской области свою жену, после чего написал пост с признанием в соцсети "ВКонтакте" и вызвал полицию. По данным прокуратуры Тверской области и следственного управления Следственного комитета (СУ СК), инцидент произошел в субботу утром в лесопарковой полосе села Емельяново Старицкого муниципального округа. Там нашли труп женщины с признаками насильственной смерти. "По версии следствия, в парке села Емельяново житель города Твери 1988 года рождения в ходе возникшей ссоры нанес супруге 1988 года рождения не менее одного смертельного удара ножом в область шеи", — сообщили в СК. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Как сообщили в управлении, через некоторое время к месту преступления подъехал родственник потерпевшей. Он нанес подозреваемому травмы в области головы, в результате его в бессознательном состоянии доставили в медицинское учреждение, где он и находится сейчас. Следователи и криминалисты провели детальный осмотр места происшествия, изъяли орудие преступления и другие улики, имеющие значение для расследования уголовного дела, а также допросили свидетелей. Кроме того, СК назначил ряд экспертиз.Житель Тверской области Евгений Никольский утром в субботу опубликовал пост на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. С гордо поднятой головой, потому что все сделал правильно", — написал мужчина. По его словам, супруга его предала. Он попросил сберечь их дочку, потому что она — его "последний стимул жить". Источник в силовых структурах региона подтвердил РИА Новости, что автор поста и подозреваемый — один и тот же человек. По данным собеседника агентства, задержанный сделал это из ревности. "После совершения убийства он написал пост в соцсетях и сам вызвал полицию. Правда, до приезда полиции в парк приехал брат погибшей, которого туда отправила взволнованная мама женщины, потому что дочь долго не возвращалась — она пошла в парк на прогулку. Увидев лежащее на земле тело сестры, мужчина ударил виновника чем-то тяжелым по голове, из-за чего тот сейчас в больнице", — рассказал источник.Двенадцатого января Никольский обнародовал на своей странице фотографии с женой и маленькой дочерью и подписал их "Восемь месяцев счастью". Он регулярно публиковал свои счастливые семейные фото.Никольский состоит в тверском региональном отделении партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду", эта информация есть на сайте партии в разделе "Лица". Сам мужчина 31 марта опубликовал пост, где рассказал, что участвует во втором сезоне "Политической школы молодежи Справедливой России". По его словам, целью этого было получить знания и навыки в области современных политических технологий.

https://ria.ru/20240219/khabarovsk-1928163270.html

https://ria.ru/20240402/sud-1937237045.html

https://ria.ru/20240208/podzhog-1926204479.html

тверская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, справедливая россия, тверская область