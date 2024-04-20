https://ria.ru/20240420/snt-1941238888.html

В Ишимском районе затопило три СНТ

В Ишимском районе затопило три СНТ - РИА Новости, 20.04.2024

В Ишимском районе затопило три СНТ

Вода из реки Ишим подтопила три садоводческих общества и две улицы поселка Плодопитомник в Ишимском районе, люди были заранее предупреждены и эвакуировались,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T15:30

2024-04-20T15:30

2024-04-20T15:30

происшествия

ишим (река)

ишимский район

тюменская область

наводнения в россии — 2024

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ИШИМ (Тюменская область), 20 апр - РИА Новости. Вода из реки Ишим подтопила три садоводческих общества и две улицы поселка Плодопитомник в Ишимском районе, люди были заранее предупреждены и эвакуировались, пострадавших нет, сообщают власти региона. Временную насыпь у поселка Плодопитомник, который находится на границе с городом Ишимом, размыло рано утром в субботу вследствие серьезного подъема уровня воды в реке Ишим и половодья. "Это Пахомовское сельское поселение, здесь находится поселок Плодопитомник и пять СНТ. На данный момент затоплено три СНТ: "Надежда", "Ишимский" и "Смородинка". Дома подтоплены полностью, но на момент их подтопления людей в домах не было, поскольку они заблаговременно были все проинформированы, эвакуированы. В Плодопитомнике подтопление двух улиц: Гайдара и Мичуринская", - рассказала журналистам замглавы района, председатель эвакуационной комиссии Ишимского района Надежда Жидкова. По ее словам, местные жители были оповещены об угрозе подтопления и заранее готовились к такому развитию событий. В субботу около 4.30 по местному времени из ЕДДС поступило сообщение об экстренной эвакуации. Паники не было, все были готовы, все прошло спокойно, без агрессии, переживания есть, но все стойко держатся, отметила Жидкова. В СНТ в зоне подтопления более ста домов, в том числе около тридцати жилых, в поселке - один дом. Жильцов уже проконсультировали по поводу выплат на первоначальные нужды. Начальник поисково-спасательной группы Тюменской службы экстренного реагирования Игорь Дорожкин заявил, что после того, как вода пошла в СНТ, спасатели сразу выдвинулись на место и эвакуировали двух мужчин (один спасал свою собаку, второй решил проверить дом), а также эвакуировали куриц. После эвакуации провели разведку всей территории на наличие живности и людей. Ранее сообщалось, что уровень реки Ишим в городе Ишим Тюменской области к 16.00 (14.00 мск) субботы достиг 987 сантиметров, превысив критическую отметку на 137 см и прошлый максимум в 982 сантиметра. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек. По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html

https://ria.ru/20240419/ishim-1941067310.html

ишим (река)

ишимский район

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ишим (река), ишимский район, тюменская область, наводнения в россии — 2024