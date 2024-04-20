Шор обвинил власти Молдавии в разрушении независимости страны
Шор: власти Молдавии разрушают независимость страны, потакая интересам США
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 апр – РИА Новости. Власти Молдавии разрушают независимость страны, потакая интересам США, которые используют республику в своих геополитических играх, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
С 18 по 20 апреля глава МИД Молдавии Михай Попшой находится с официальным визитом в США, где у него запланирован ряд встреч с американскими чиновниками.
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"Наша страна семимильными шагами приближается к потере своего нейтралитета. Власти из кожи вон лезут, чтобы выслужиться перед США и настроить против себя Россию. Молдова для США — маленькая точка на карте, которую они используют в своих геополитических играх. А эти никудышные правители вовсю потакают чужим интересам, позволяя разрушать единство и независимость нашей страны", - написал Шор в своем Telegram-канале.
По его словам, вся международная политика властей Молдавии заключается в том, чтобы "отбивать поклоны Вашингтону". "Сейчас именно этим занимается министр иностранных дел Попшой. Он не понимает, что должен строить со всеми странами партнерские, равноправные отношения, выгодные для Молдовы. И не поворачиваться лицом к одной части света, демонстрируя другой, скажем мягко, спину", - подчеркнул Шор.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.