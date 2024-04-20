https://ria.ru/20240420/shor-1941260391.html

Шор обвинил власти Молдавии в разрушении независимости страны

Шор обвинил власти Молдавии в разрушении независимости страны - РИА Новости, 20.04.2024

Шор обвинил власти Молдавии в разрушении независимости страны

Власти Молдавии разрушают независимость страны, потакая интересам США, которые используют республику в своих геополитических играх, заявил оппозиционный... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T18:36

2024-04-20T18:36

2024-04-20T18:36

молдавия

россия

сша

илан шор

михай попшой

майя санду

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КИШИНЕВ, 20 апр – РИА Новости. Власти Молдавии разрушают независимость страны, потакая интересам США, которые используют республику в своих геополитических играх, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор. С 18 по 20 апреля глава МИД Молдавии Михай Попшой находится с официальным визитом в США, где у него запланирован ряд встреч с американскими чиновниками. "Наша страна семимильными шагами приближается к потере своего нейтралитета. Власти из кожи вон лезут, чтобы выслужиться перед США и настроить против себя Россию. Молдова для США — маленькая точка на карте, которую они используют в своих геополитических играх. А эти никудышные правители вовсю потакают чужим интересам, позволяя разрушать единство и независимость нашей страны", - написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, вся международная политика властей Молдавии заключается в том, чтобы "отбивать поклоны Вашингтону". "Сейчас именно этим занимается министр иностранных дел Попшой. Он не понимает, что должен строить со всеми странами партнерские, равноправные отношения, выгодные для Молдовы. И не поворачиваться лицом к одной части света, демонстрируя другой, скажем мягко, спину", - подчеркнул Шор. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

https://ria.ru/20240327/moldaviya-1936074861.html

молдавия

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

молдавия, россия, сша, илан шор, михай попшой, майя санду