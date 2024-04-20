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НАТО использует Зеленского в качестве прикрытия, заявил Рогов - РИА Новости, 20.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/rogov-1941244260.html
НАТО использует Зеленского в качестве прикрытия, заявил Рогов
НАТО использует Зеленского в качестве прикрытия, заявил Рогов - РИА Новости, 20.04.2024
НАТО использует Зеленского в качестве прикрытия, заявил Рогов
НАТО использует Владимира Зеленского как прикрытие для ведения боевых действий против России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:15
2024-04-20T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
владимир рогов
йенс столтенберг
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. НАТО использует Владимира Зеленского как прикрытие для ведения боевых действий против России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории России, назвав таки удары легитимными. "Заявление Столтенберга подтверждает, что войну против нас ведут силы НАТО, натовским оружием и часто натовскими же операторами. Все это прокси-война под прикрытием режима Зеленского. Военный конфликт давно бы закончился, если бы не участие НАТО", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, страны НАТО будут продолжать агрессию, пока не почувствуют на себе мер, аналогичных тем, которые они принимают в отношении России.
https://ria.ru/20240420/zayavlenie-1941196130.html
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в мире, россия, владимир зеленский, владимир рогов, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Йенс Столтенберг, НАТО
НАТО использует Зеленского в качестве прикрытия, заявил Рогов

Рогов: НАТО использует Зеленского для ведения боевых действий против России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. НАТО использует Владимира Зеленского как прикрытие для ведения боевых действий против России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории России, назвав таки удары легитимными.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
"Не твое": безумное заявление Зеленского о Донецке вызвало гнев в Сети
Вчера, 09:33
"Заявление Столтенберга подтверждает, что войну против нас ведут силы НАТО, натовским оружием и часто натовскими же операторами. Все это прокси-война под прикрытием режима Зеленского. Военный конфликт давно бы закончился, если бы не участие НАТО", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, страны НАТО будут продолжать агрессию, пока не почувствуют на себе мер, аналогичных тем, которые они принимают в отношении России.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Рогов объяснил, зачем Зеленскому на самом деле нужны французские войска
20 марта, 05:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийВладимир РоговЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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