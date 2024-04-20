https://ria.ru/20240420/rogov-1941244260.html

НАТО использует Зеленского в качестве прикрытия, заявил Рогов

НАТО использует Зеленского в качестве прикрытия, заявил Рогов - РИА Новости, 20.04.2024

НАТО использует Зеленского в качестве прикрытия, заявил Рогов

НАТО использует Владимира Зеленского как прикрытие для ведения боевых действий против России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T16:15

2024-04-20T16:15

2024-04-20T16:15

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир зеленский

владимир рогов

йенс столтенберг

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. НАТО использует Владимира Зеленского как прикрытие для ведения боевых действий против России, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории России, назвав таки удары легитимными. "Заявление Столтенберга подтверждает, что войну против нас ведут силы НАТО, натовским оружием и часто натовскими же операторами. Все это прокси-война под прикрытием режима Зеленского. Военный конфликт давно бы закончился, если бы не участие НАТО", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, страны НАТО будут продолжать агрессию, пока не почувствуют на себе мер, аналогичных тем, которые они принимают в отношении России.

https://ria.ru/20240420/zayavlenie-1941196130.html

https://ria.ru/20240320/ukraina-1934373354.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, владимир зеленский, владимир рогов, йенс столтенберг, нато