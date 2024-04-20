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Река Томь в Новокузнецке поднялась до 625 сантиметров - РИА Новости, 20.04.2024
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19:06 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/reka-1941262611.html
Река Томь в Новокузнецке поднялась до 625 сантиметров
Река Томь в Новокузнецке поднялась до 625 сантиметров - РИА Новости, 20.04.2024
Река Томь в Новокузнецке поднялась до 625 сантиметров
Река Томь в Новокузнецке поднялась до 625 сантиметров, до опасного уровня осталось 5 сантиметров, оперативный штаб переведен на круглосуточный режим работы,... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T19:06
2024-04-20T19:06
новокузнецк
калтан
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сергей кузнецов (архитектор)
наводнения в россии — 2024
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КЕМЕРОВО, 20 апр - РИА Новости. Река Томь в Новокузнецке поднялась до 625 сантиметров, до опасного уровня осталось 5 сантиметров, оперативный штаб переведен на круглосуточный режим работы, сообщил глава города Сергей Кузнецов в Telegram-канале. "По состоянию на 22.00 (18.00 мск) 20 апреля река Томь - 625 см (5 см до опасного), река Кондома (Калтан) - 505 см (125 см до опасного), река Томь (Абашево) - 616 см (14 см до опасного), река Аба - 20 см (160 см до опасного). Оперативный штаб на базе ЕДДС переведен на круглосуточный режим работы", - написал Кузнецов.
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новокузнецк, калтан, аба, сергей кузнецов (архитектор), наводнения в россии — 2024
Новокузнецк, Калтан, Аба, Сергей Кузнецов (архитектор), Наводнения в России — 2024
Река Томь в Новокузнецке поднялась до 625 сантиметров

Глава Новокузнецка Кузнецов: реке Томь до опасного уровня осталось 5 сантиметров

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВид на реку Томь в Томской области
Вид на реку Томь в Томской области - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Вид на реку Томь в Томской области. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 20 апр - РИА Новости. Река Томь в Новокузнецке поднялась до 625 сантиметров, до опасного уровня осталось 5 сантиметров, оперативный штаб переведен на круглосуточный режим работы, сообщил глава города Сергей Кузнецов в Telegram-канале.
"По состоянию на 22.00 (18.00 мск) 20 апреля река Томь - 625 см (5 см до опасного), река Кондома (Калтан) - 505 см (125 см до опасного), река Томь (Абашево) - 616 см (14 см до опасного), река Аба - 20 см (160 см до опасного). Оперативный штаб на базе ЕДДС переведен на круглосуточный режим работы", - написал Кузнецов.
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11 апреля, 13:44
 
НовокузнецкКалтанАбаСергей Кузнецов (архитектор)Наводнения в России — 2024
 
 
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