https://ria.ru/20240420/reka-1941262611.html

Река Томь в Новокузнецке поднялась до 625 сантиметров

Река Томь в Новокузнецке поднялась до 625 сантиметров - РИА Новости, 20.04.2024

Река Томь в Новокузнецке поднялась до 625 сантиметров

Река Томь в Новокузнецке поднялась до 625 сантиметров, до опасного уровня осталось 5 сантиметров, оперативный штаб переведен на круглосуточный режим работы,... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T19:06

2024-04-20T19:06

2024-04-20T19:06

новокузнецк

калтан

аба

сергей кузнецов (архитектор)

наводнения в россии — 2024

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КЕМЕРОВО, 20 апр - РИА Новости. Река Томь в Новокузнецке поднялась до 625 сантиметров, до опасного уровня осталось 5 сантиметров, оперативный штаб переведен на круглосуточный режим работы, сообщил глава города Сергей Кузнецов в Telegram-канале. "По состоянию на 22.00 (18.00 мск) 20 апреля река Томь - 625 см (5 см до опасного), река Кондома (Калтан) - 505 см (125 см до опасного), река Томь (Абашево) - 616 см (14 см до опасного), река Аба - 20 см (160 см до опасного). Оперативный штаб на базе ЕДДС переведен на круглосуточный режим работы", - написал Кузнецов.

https://ria.ru/20240411/pavodok-1939345561.html

новокузнецк

калтан

аба

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

новокузнецк, калтан, аба, сергей кузнецов (архитектор), наводнения в россии — 2024