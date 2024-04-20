https://ria.ru/20240420/reka-1941230100.html

Уровень воды в реке у Ишима побил рекорд 2017 года

Уровень воды в реке у Ишима побил рекорд 2017 года - РИА Новости, 20.04.2024

Уровень воды в реке у Ишима побил рекорд 2017 года

Уровень реки Ишим в городе Ишим Тюменской области к 16.00 (14.00 мск) субботы достиг 987 сантиметров, превысив критическую отметку на 137 см и прошлый максимум... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:24

2024-04-20T14:24

2024-04-20T15:49

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

тобол (река)

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ТЮМЕНЬ, 20 апр – РИА Новости. Уровень реки Ишим в городе Ишим Тюменской области к 16.00 (14.00 мск) субботы достиг 987 сантиметров, превысив критическую отметку на 137 см и прошлый максимум в 982 сантиметра, сообщил глава города Федор Шишкин"Сегодня, 20 апреля на 16.00 (14.00 мск) уровень воды в реке Ишим в городе Ишим составляет 987 сантиметров, пик паводка в 2017 году был 982 сантиметра. Рекорд побит. Ситуация критичная, вода еще не останавливает своего подъема", - рассказал он РИА Новости.Ранее сообщалось, что к 8.00 (6.00 мск) субботы уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку в 850 сантиметров и составил 911 сантиметров, за сутки вода поднялась на 221 сантиметр.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Наиболее напряженная ситуация с выходом воды на поймы рек в регионе ожидается к 20 апреля, пик – 23-25 апреля. Из населенных пунктов, которым грозит подтопление, эвакуированы 2,2 тысячи человек.По последним данным, в 13 населенных пунктах региона подтопленными остаются 112 домов, 188 приусадебных участков и 5 садоводческих товариществ.

https://ria.ru/20240418/frolova-1940697184.html

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия, тобол (река)