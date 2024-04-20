https://ria.ru/20240420/peterburg-1941264240.html

В Петербурге рассказали об ожидаемом турпотоке на майские праздники

В Петербурге рассказали об ожидаемом турпотоке на майские праздники - РИА Новости, 20.04.2024

В Петербурге рассказали об ожидаемом турпотоке на майские праздники

Санкт-Петербург на майские праздники могут посетить около 850 тысяч туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T19:20

2024-04-20T19:20

2024-04-20T19:20

туризм

санкт-петербург

александр беглов

туризм

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940425954_0:141:3127:1900_1920x0_80_0_0_53ec2bb93874963bf153b90ecbc0a7db.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Санкт-Петербург на майские праздники могут посетить около 850 тысяч туристов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Согласно прогнозу аналитиков "Турбарометра Санкт-Петербурга", с 27 апреля по 12 мая Петербург могут посетить около 850 тысяч гостей. В прошлом году в период майских праздников в нашем городе побывали 770 тысяч туристов", - говорится в сообщении. Средняя загрузка гостиниц, отелей и хостелов с 28 апреля по 1 мая ожидается более 80%, с 9 по 12 мая – 90-95%. "Традиционно Санкт-Петербург входит в топ направлений для путешествий россиян на майские праздники. Наш город притягивает гостей не только музеями, театрами, архитектурными памятниками, парками, фестивалями, но и новыми достопримечательностями, развлекательными возможностями, гастрономическими предложениями. Петербург подготовил к праздничным дням обширную программу, чтобы каждый нашёл себе занятие по душе", - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. Открытие летнего туристского сезона пройдёт в Петербурге 27 и 28 апреля. В эти дни будет объявлен полный старт навигации, и у туристов появится возможность совершить прогулку по водным путям. Возобновится традиция Императорского полудня, уходящая корнями во времена Петра Первого, – в течение всего сезона каждое воскресенье в 12.00 музыканты будут давать небольшой концерт в окне Капеллы. В музее-заповеднике "Петергоф" летний сезон начнется также 27 апреля. С 3 по 5 мая в Юсуповском саду пройдёт фестиваль водных фонариков DreamFest. Специальные программы для гостей на майские праздники готовят в музеях, выставочных залах и общественных пространствах. К началу туристского сезона откроются информационные стойки для туристов на Московском и Ладожском вокзалах. Приехав в Петербург, гости смогут взять бесплатные карты и буклеты, узнать об экскурсионных и туристских предложениях, достопримечательностях, объектах новой туристской инфраструктуры и событиях.

https://ria.ru/20240409/puteshestviya-1938641560.html

https://ria.ru/20240318/tury-1934061240.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

санкт-петербург, александр беглов, туризм, новости - туризм