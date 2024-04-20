https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html

Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением

Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением - РИА Новости, 20.04.2024

Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением

Армянский премьер Никол Пашинян считает договоренности по делимитации границы с Азербайджаном, предполагающие передачу азербайджанской стороне ряда сел близ... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:34

2024-04-20T14:34

2024-04-20T15:29

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шахин мустафаев

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 20 апр - РИА Новости. Армянский премьер Никол Пашинян считает договоренности по делимитации границы с Азербайджаном, предполагающие передачу азербайджанской стороне ряда сел близ Тавушской области, достижением не только Баку, но и Еревана. В пятницу в МИД Армении сообщили, что в ходе прошедшей 19 апреля на армяно-азербайджанской границе встрече комиссий двух стран по вопросам делимитации границ были предварительно согласованы прохождения отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада". "Это, конечно, достижение и для Азербайджана. Но я хочу подчеркнуть, что это существенное достижение и для Армении. По сути Армения и Азербайджан уже двусторонней подписью подтвердили взаимное признание территориальной целостности друг друга, а также то, что в процессе делимитации будет восстановлена граница на момент распада СССР, а не создаваться новая граница. Мы считаем это очень важным достижением", - сказал Пашинян журналистам. По его словам, это событие - "краеугольный камень" для следующего этапа суверенитета, независимости и развития Армении. Ранее в аппарате Пашиняна заявили, что армянская сторона рассчитывает снизить риски безопасности, передавая Азербайджану села, граничащие с Тавушской областью. Девятого марта в аппарате вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева заявили, что Ереван должен незамедлительно передать Баку четыре неэксклавных села. В аппарате вице-премьера также сообщили, что в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы "будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел - Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки". Пашинян 20 марта сообщил, что правительство страны готово начать делимитацию границы с Тавушской области, в которой Баку требует передачи ряда сел. Восемнадцатого марта, общаясь с жителями приграничных сел в Тавушской области, Пашинян заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война. Ранее Пашинян заявлял, что власти Армении планируют построить на границе с Азербайджаном новые отрезки дороги вместо тех, которые выходят за границы бывшей Армянской ССР. В частности, он отметил, что в Тавушской области в северо-восточной части страны есть участок дороги близ села Воскепар, который не проходил по территории Армянской ССР. По словам премьера, ранее армянская сторона для сохранения контроля над всей протяженностью дороги рассматривала возможность соразмерного обмена участками территории с азербайджанской стороной. Но впоследствии он решил, что так поступать не нужно, так как это создаст дополнительную неопределенность.

https://ria.ru/20240320/granitsa-1934498196.html

https://ria.ru/20240420/pogranichniki-1941218004.html

https://ria.ru/20240419/armeniya-1941101903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, армения, баку, никол пашинян, шахин мустафаев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе