В Тель-Авиве проходит митинг с требованием досрочных выборов
Люди митингуют в Тель-Авиве, требуя досрочных выборов и освобождения заложников
© AP Photo / Ohad ZwigenbergАнтиправительственный митинг в Тель-Авиве
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу спустя почти 200 дней с атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, демонстранты требуют проведения досрочных выборов и немедленного заключения сделки по освобождению заложников, которые все это время удерживаются в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило в последние недели. Около места проведения акции также стоят автомобили с водометными установками.
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Антиправительственный митинг проходит в организованной форме и напоминает демонстрации, которые наблюдались во время волны массовых протестов против судебной реформы правительства, которые организовывались в Израиле практически еженедельно в течение всего 2023 года. Организаторы установили экраны и звуковое оборудование, чтобы приглашенные спикеры из числа общественно-политических деятелей могли выступать перед толпой активистов.
Демонстранты традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка.
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В эту субботу антиправительственные митинги проходят во многих крупных городах Израиля. На демонстрации в Хайфе выступил лидер израильской оппозиции Яир Лапид, которые в резкой форме раскритиковал правительство Биньямина Нетаньяху и назвал его "катастрофой для государства".
В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.