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В Тель-Авиве проходит митинг с требованием досрочных выборов - РИА Новости, 20.04.2024
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21:50 20.04.2024 (обновлено: 22:50 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/mitingi-1941278381.html
В Тель-Авиве проходит митинг с требованием досрочных выборов
В Тель-Авиве проходит митинг с требованием досрочных выборов - РИА Новости, 20.04.2024
В Тель-Авиве проходит митинг с требованием досрочных выборов
Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу спустя почти 200 дней с атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T21:50
2024-04-20T22:50
в мире
израиль
тель-авив
хайфа
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу спустя почти 200 дней с атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, демонстранты требуют проведения досрочных выборов и немедленного заключения сделки по освобождению заложников, которые все это время удерживаются в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило в последние недели. Около места проведения акции также стоят автомобили с водометными установками. Антиправительственный митинг проходит в организованной форме и напоминает демонстрации, которые наблюдались во время волны массовых протестов против судебной реформы правительства, которые организовывались в Израиле практически еженедельно в течение всего 2023 года. Организаторы установили экраны и звуковое оборудование, чтобы приглашенные спикеры из числа общественно-политических деятелей могли выступать перед толпой активистов. Демонстранты традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка. В эту субботу антиправительственные митинги проходят во многих крупных городах Израиля. На демонстрации в Хайфе выступил лидер израильской оппозиции Яир Лапид, которые в резкой форме раскритиковал правительство Биньямина Нетаньяху и назвал его "катастрофой для государства". В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.
https://ria.ru/20240406/israel-1938314085.html
https://ria.ru/20240219/izrail-1928139499.html
https://ria.ru/20240420/konflikt-1915630213.html
израиль
тель-авив
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в мире, израиль, тель-авив, хайфа, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Тель-Авив, Хайфа, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Тель-Авиве проходит митинг с требованием досрочных выборов

Люди митингуют в Тель-Авиве, требуя досрочных выборов и освобождения заложников

© AP Photo / Ohad ZwigenbergАнтиправительственный митинг в Тель-Авиве
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 апр - РИА Новости. Тысячи активистов собрались в центре Тель-Авива в субботу спустя почти 200 дней с атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, демонстранты требуют проведения досрочных выборов и немедленного заключения сделки по освобождению заложников, которые все это время удерживаются в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Акция протеста проходит у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило в последние недели. Около места проведения акции также стоят автомобили с водометными установками.
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
В Тель-Авиве машина протаранила толпу, пострадала женщина
6 апреля, 22:10
Антиправительственный митинг проходит в организованной форме и напоминает демонстрации, которые наблюдались во время волны массовых протестов против судебной реформы правительства, которые организовывались в Израиле практически еженедельно в течение всего 2023 года. Организаторы установили экраны и звуковое оборудование, чтобы приглашенные спикеры из числа общественно-политических деятелей могли выступать перед толпой активистов.
Демонстранты традиционно размахивают национальными флагами, выкрикивают антиправительственные лозунги, бьют в барабаны и держат в руках фотографии заложников. Акция протеста была согласована с полицией и пока что проходит без нарушения общественного порядка.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Нетаньяху выразил надежду на скорое достижение сделки по заложникам
19 февраля, 01:14
В эту субботу антиправительственные митинги проходят во многих крупных городах Израиля. На демонстрации в Хайфе выступил лидер израильской оппозиции Яир Лапид, которые в резкой форме раскритиковал правительство Биньямина Нетаньяху и назвал его "катастрофой для государства".
В день атаки на Израиль 7 октября ХАМАС похитил более 240 человек из южных поселений страны. В ходе гуманитарных усилий и спасательных операций израильской армии удалось освободить 112 заложников. По израильским официальным данным, 33 заложника считаются погибшими, и их тела удерживаются в палестинском анклаве. Израиль и ХАМАС через посредников ведут переговоры по сделке о прекращении огня в обмен на освобождение оставшихся заложников, число которых составляет примерно 100 человек.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильТель-АвивХайфаБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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