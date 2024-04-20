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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:49 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/minoborony-1941226228.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.04.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении свыше 30 украинских военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T13:49
2024-04-20T13:49
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
днепропетровская область
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении свыше 30 украинских военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Михайловка, Золотая балка Херсонской области. Противник потерял свыше 30 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240420/strategiya-1941206677.html
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безопасность, россия, сша, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Днепропетровская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ на Херсонском направлении потеряли более 30 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении свыше 30 украинских военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Михайловка, Золотая балка Херсонской области. Противник потерял свыше 30 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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