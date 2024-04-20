https://ria.ru/20240420/minoborony-1941226228.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 20.04.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении свыше 30 украинских военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T13:49

2024-04-20T13:49

2024-04-20T13:49

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении свыше 30 украинских военнослужащих, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й бригады нацгвардии и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Михайловка, Золотая балка Херсонской области. Противник потерял свыше 30 военнослужащих, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240420/strategiya-1941206677.html

россия

сша

днепропетровская область

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, сша, днепропетровская область