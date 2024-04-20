https://ria.ru/20240420/kurgan-1941236046.html

Спасатели укрепляют дамбу в районе Кургана после протечки

Спасатели укрепляют дамбу в районе Кургана после протечки - РИА Новости, 20.04.2024

Спасатели укрепляют дамбу в районе Кургана после протечки

Сотрудники МЧС продолжают укреплять дамбу в курганском микрорайоне Вороновка, где несколько дней назад были обнаружены протечки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T15:06

2024-04-20T15:06

2024-04-20T15:06

происшествия

курган

тобол (река)

курганская область

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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КУРГАН, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС продолжают укреплять дамбу в курганском микрорайоне Вороновка, где несколько дней назад были обнаружены протечки, передает корреспондент РИА Новости. Глава Курганской области Вадим Шумков сообщал 18 апреля, что участок дамбы в створе Вороновки (недалеко от аэропорта Кургана), улице 2-я Маячная, улице Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку по причине резкого подъема уровня воды и оттайки нижней части грунта, ввиду чего проявляются протечки и отслоения. В этом районе были организованы аварийные работы. Позже МЧС сообщило, что высота дамбы была увеличена до 11,5 метра. Протяженность дамбы в находящихся рядом микрорайонах Вороновка и Восточной составляет 800 метров, в субботу на разных ее участках продолжаются работы. В месте, где была протечка по улице Крупской, спасатели закладывают мешки с грунтом, защищая один из близлежащих домов. Через несколько метров еще десятки сотрудников МЧС разгружают КамАЗы с мешками, а затем грунт укладывают вдоль дамбы - с той ее стороны, где затопило дома. Помогают спасателям студенты местных вузов и колледжей, они формируют мешки с грунтом, которые потом доставляют к месту работ на дамбе. Ранее власти сообщали, что уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за минувшую ночь не изменился и составляет 1013 сантиметров. На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе еще позавчера превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров, в частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению, поясняет правительство.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html

курган

тобол (река)

курганская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сотрудники МЧС продолжают укреплять дамбу в курганском микрорайоне Вороновка Сотрудники МЧС продолжают укреплять дамбу в курганском микрорайоне Вороновка, где были обнаружены протечки. Им помогают студенты местных вузов и колледжей - они формируют мешки с грунтом, которые доставляют к месту работ. 2024-04-20T15:06 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курган, тобол (река), курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024