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Спасатели укрепляют дамбу в районе Кургана после протечки - РИА Новости, 20.04.2024
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15:06 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/kurgan-1941236046.html
Спасатели укрепляют дамбу в районе Кургана после протечки
Спасатели укрепляют дамбу в районе Кургана после протечки - РИА Новости, 20.04.2024
Спасатели укрепляют дамбу в районе Кургана после протечки
Сотрудники МЧС продолжают укреплять дамбу в курганском микрорайоне Вороновка, где несколько дней назад были обнаружены протечки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T15:06
2024-04-20T15:06
происшествия
курган
тобол (река)
курганская область
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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КУРГАН, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС продолжают укреплять дамбу в курганском микрорайоне Вороновка, где несколько дней назад были обнаружены протечки, передает корреспондент РИА Новости. Глава Курганской области Вадим Шумков сообщал 18 апреля, что участок дамбы в створе Вороновки (недалеко от аэропорта Кургана), улице 2-я Маячная, улице Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку по причине резкого подъема уровня воды и оттайки нижней части грунта, ввиду чего проявляются протечки и отслоения. В этом районе были организованы аварийные работы. Позже МЧС сообщило, что высота дамбы была увеличена до 11,5 метра. Протяженность дамбы в находящихся рядом микрорайонах Вороновка и Восточной составляет 800 метров, в субботу на разных ее участках продолжаются работы. В месте, где была протечка по улице Крупской, спасатели закладывают мешки с грунтом, защищая один из близлежащих домов. Через несколько метров еще десятки сотрудников МЧС разгружают КамАЗы с мешками, а затем грунт укладывают вдоль дамбы - с той ее стороны, где затопило дома. Помогают спасателям студенты местных вузов и колледжей, они формируют мешки с грунтом, которые потом доставляют к месту работ на дамбе. Ранее власти сообщали, что уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за минувшую ночь не изменился и составляет 1013 сантиметров. На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе еще позавчера превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров, в частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению, поясняет правительство.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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курган
тобол (река)
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4.7
96
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60
353
60
Сотрудники МЧС продолжают укреплять дамбу в курганском микрорайоне Вороновка
Сотрудники МЧС продолжают укреплять дамбу в курганском микрорайоне Вороновка, где были обнаружены протечки. Им помогают студенты местных вузов и колледжей - они формируют мешки с грунтом, которые доставляют к месту работ.
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происшествия, курган, тобол (река), курганская область, вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курган, Тобол (река), Курганская область, Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Спасатели укрепляют дамбу в районе Кургана после протечки

Спасатели укрепляют дамбу в курганском микрорайоне Вороновка после протечки

Читать ria.ru в
КУРГАН, 20 апр - РИА Новости. Сотрудники МЧС продолжают укреплять дамбу в курганском микрорайоне Вороновка, где несколько дней назад были обнаружены протечки, передает корреспондент РИА Новости.
Глава Курганской области Вадим Шумков сообщал 18 апреля, что участок дамбы в створе Вороновки (недалеко от аэропорта Кургана), улице 2-я Маячная, улице Крупской, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку по причине резкого подъема уровня воды и оттайки нижней части грунта, ввиду чего проявляются протечки и отслоения. В этом районе были организованы аварийные работы. Позже МЧС сообщило, что высота дамбы была увеличена до 11,5 метра.
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Протяженность дамбы в находящихся рядом микрорайонах Вороновка и Восточной составляет 800 метров, в субботу на разных ее участках продолжаются работы. В месте, где была протечка по улице Крупской, спасатели закладывают мешки с грунтом, защищая один из близлежащих домов. Через несколько метров еще десятки сотрудников МЧС разгружают КамАЗы с мешками, а затем грунт укладывают вдоль дамбы - с той ее стороны, где затопило дома.
Помогают спасателям студенты местных вузов и колледжей, они формируют мешки с грунтом, которые потом доставляют к месту работ на дамбе.
Ранее власти сообщали, что уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) субботы, за минувшую ночь не изменился и составляет 1013 сантиметров.
На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе еще позавчера превысил максимум 1994 года и отметку в 10 метров, в частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению, поясняет правительство.
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ПроисшествияКурганТобол (река)Курганская областьВадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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