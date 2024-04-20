https://ria.ru/20240420/ivlev-1941191042.html

В Госдуме заявили, что удары ВСУ по России планируют в НАТО

В Госдуме заявили, что удары ВСУ по России планируют в НАТО - РИА Новости, 20.04.2024

В Госдуме заявили, что удары ВСУ по России планируют в НАТО

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что удары украинских войск по территории России планируются в НАТО под... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T08:45

2024-04-20T08:45

2024-04-20T09:08

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владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что удары украинских войск по территории России планируются в НАТО под руководством США. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным целям на территории России, назвав такие удары легитимными. "Заявление главы НАТО - это тот редкий случай, когда он не соврал. Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, именно натовские генералы в Монсе под Брюсселем проводят командно-штабные игры в интересах ВСУ на картах российских регионов - Крыма, ДНР, ЛНР, Белгородской и Брянской и других областей и выдают потом рекомендации главкому ВСУ Александру Сырскому. "Именно на авиабазе Рамштайн натовские инструкторы обучают летчиков "повитряных" (воздушных – ред.) сил и специалистов ПВО Украины, а на танковых полигонах НАТО солдаты ВСУ обкатывают Abrams и Leopard", - сказал депутат. По его словам, именно спутники и беспилотники США обеспечивают передачу разведданных и навигационную поддержку HIMARS, Storm Shadow и ATACMS при нанесении ракетных ударов по мирным российским городам и селам. "Фактически Столтенберг, закрыв глаза, дал "зеленый свет" ВСУ на продолжение таких террористических атак", - подчеркнул депутат. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240119/svo-1922256546.html

https://ria.ru/20240419/ukraina-1941126679.html

https://ria.ru/20240420/ssha-1941128615.html

https://ria.ru/20240118/rozysk-1922048864.html

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Варвара Скокшина

россия, украина, киев, йенс столтенберг, леонид ивлев, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире, госдума рф