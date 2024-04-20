https://ria.ru/20240420/gutsul-1941254503.html

Гуцул встретилась в Москве с гагаузской диаспорой

Гуцул встретилась в Москве с гагаузской диаспорой - РИА Новости, 20.04.2024

Гуцул встретилась в Москве с гагаузской диаспорой

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале заявила, что в рамках визита в Россию встретилась с гагаузской диаспорой Москвы и... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T17:37

2024-04-20T17:37

2024-04-20T17:37

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КИШИНЕВ, 20 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в своем Telegram-канале заявила, что в рамках визита в Россию встретилась с гагаузской диаспорой Москвы и Подмосковья, обсудив важность укрепления дружественных связей между РФ и Молдавией. "Сегодня на встрече с представителями гагаузской диаспоры Москвы и Подмосковья мы обсудили последние события в автономии и говорили о важности укрепления дружественных связей между Россией и Молдовой. Я рассказала о деталях встречи с президентом России Владимиром Путиным. Благодаря этой встрече нам удалось решить два важных вопроса для Гагаузии", - написала Гуцул. По ее словам, на российский рынок теперь смогут вернуться все без исключения сельскохозяйственные предприятия автономии, и у гагаузских аграриев появился стимул строить и восстанавливать системы орошения, накопительные бассейны, покупать сельхозтехнику, закладывать новые сады. "Аграрный сектор - ключевой для нашего региона и возврат на российский рынок позволит создать тысячи новых рабочих мест. Это и дополнительные доходы для бюджета Гагаузии в виде налогов", - подчеркнула Гуцул. Она отметила, что после подписания соглашения с российским "Промсвязьбанком" о выпуске банковских карт платежной системы "МИР" для жителей Гагаузии, все пенсионеры автономии уже с 1 мая будут получать доплаты в размере свыше 110 долларов. "Один из вариантов получить эти средства — попросить близких, находящихся в России, обналичить их и переслать в Молдову через системы денежных переводов. Я попросила нашу диаспору в России помочь своим родным в получении этих надбавок", - пояснила глава Гагаузии. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240419/sandu-1940814536.html

https://ria.ru/20240412/gutsul-1939704945.html

https://ria.ru/20240410/gagauziya-1939076862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, россия, гагаузия, евгения гуцул, владимир путин, промсвязьбанк, таможенный союз, в мире