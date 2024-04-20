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Гутерреш призвал Баку и Ереван продолжить делимитацию границы - РИА Новости, 20.04.2024
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06:33 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/guterresh-1941182846.html
Гутерреш призвал Баку и Ереван продолжить делимитацию границы
Гутерреш призвал Баку и Ереван продолжить делимитацию границы - РИА Новости, 20.04.2024
Гутерреш призвал Баку и Ереван продолжить делимитацию границы
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Баку и Ереван продолжить процесс делимитации и демаркации границы, говорится в комментарии официального представителя... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T06:33
2024-04-20T06:33
в мире
армения
азербайджан
баку
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
оон
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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ООН, 20 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Баку и Ереван продолжить процесс делимитации и демаркации границы, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика. "Генеральный секретарь внимательно следит за процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сказано в сообщении. "Он приветствует достижение 19 апреля договоренности между соответствующими государственными комиссиями по делимитации государственной границы Армении и Азербайджана и призывает стороны продолжить делимитацию и демаркацию оставшихся участков границы, решить все нерешенные двусторонние вопросы для достижения полной нормализации отношений", - отмечается в нем. В пятницу в МИД Армении сообщили, что в ходе прошедшей 19 апреля на армяно-азербайджанской границе встрече комиссий двух стран по вопросам делимитации границ были предварительно согласованы прохождения отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада".
https://ria.ru/20240418/pashinyan-1940689971.html
https://ria.ru/20240104/dogovor-1919729515.html
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в мире, армения, азербайджан, баку, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, оон, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, Баку, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, ООН, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Гутерреш призвал Баку и Ереван продолжить делимитацию границы

Гутерреш призвал Баку и Ереван продолжить демаркацию и делимитацию границы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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ООН, 20 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал Баку и Ереван продолжить процесс делимитации и демаркации границы, говорится в комментарии официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
«
"Генеральный секретарь внимательно следит за процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сказано в сообщении.
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"Он приветствует достижение 19 апреля договоренности между соответствующими государственными комиссиями по делимитации государственной границы Армении и Азербайджана и призывает стороны продолжить делимитацию и демаркацию оставшихся участков границы, решить все нерешенные двусторонние вопросы для достижения полной нормализации отношений", - отмечается в нем.
В пятницу в МИД Армении сообщили, что в ходе прошедшей 19 апреля на армяно-азербайджанской границе встрече комиссий двух стран по вопросам делимитации границ были предварительно согласованы прохождения отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (Армения) - Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) - Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) - Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) - Кызыл Гаджилы (Азербайджан) "с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада".
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В миреАрменияАзербайджанБакуАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикООНУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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