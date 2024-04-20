https://ria.ru/20240420/eremin-1941215450.html

Минцифры пообещало поддержку родным погибшего военкора "Известий"

Минцифры пообещало поддержку родным погибшего военкора "Известий" - РИА Новости, 20.04.2024

Минцифры пообещало поддержку родным погибшего военкора "Известий"

Минцифры готово оказать любую поддержку родным и близким погибшего военного корреспондента "Известий" Семена Еремина, приводятся слова главы Минцифры Максута... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T12:29

2024-04-20T12:29

2024-04-20T12:29

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

общество

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минцифры готово оказать любую поддержку родным и близким погибшего военного корреспондента "Известий" Семена Еремина, приводятся слова главы Минцифры Максута Шадаева в Telegram-канале ведомства. "От лица всего министерства приношу искренние соболезнования семье Семена. Мы готовы оказать любую поддержку его родным и близким", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240420/oon-1941175656.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, общество