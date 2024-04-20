https://ria.ru/20240420/eremin-1941215450.html
Минцифры пообещало поддержку родным погибшего военкора "Известий"
Минцифры пообещало поддержку родным погибшего военкора "Известий" - РИА Новости, 20.04.2024
Минцифры пообещало поддержку родным погибшего военкора "Известий"
Минцифры готово оказать любую поддержку родным и близким погибшего военного корреспондента "Известий" Семена Еремина, приводятся слова главы Минцифры Максута... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:29
2024-04-20T12:29
2024-04-20T12:29
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
общество
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минцифры готово оказать любую поддержку родным и близким погибшего военного корреспондента "Известий" Семена Еремина, приводятся слова главы Минцифры Максута Шадаева в Telegram-канале ведомства. "От лица всего министерства приношу искренние соболезнования семье Семена. Мы готовы оказать любую поддержку его родным и близким", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240420/oon-1941175656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, общество
Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия, Общество
Минцифры пообещало поддержку родным погибшего военкора "Известий"
Минцифры пообещало поддержку родным погибшего военкора "Известий" Еремина