Рейтинг@Mail.ru
Минцифры пообещало поддержку родным погибшего военкора "Известий" - РИА Новости, 20.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 20.04.2024
https://ria.ru/20240420/eremin-1941215450.html
Минцифры пообещало поддержку родным погибшего военкора "Известий"
Минцифры пообещало поддержку родным погибшего военкора "Известий" - РИА Новости, 20.04.2024
Минцифры пообещало поддержку родным погибшего военкора "Известий"
Минцифры готово оказать любую поддержку родным и близким погибшего военного корреспондента "Известий" Семена Еремина, приводятся слова главы Минцифры Максута... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T12:29
2024-04-20T12:29
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941206555_0:163:558:476_1920x0_80_0_0_a5e693feaf758ced8c42b6418b3833dd.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минцифры готово оказать любую поддержку родным и близким погибшего военного корреспондента "Известий" Семена Еремина, приводятся слова главы Минцифры Максута Шадаева в Telegram-канале ведомства. "От лица всего министерства приношу искренние соболезнования семье Семена. Мы готовы оказать любую поддержку его родным и близким", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240420/oon-1941175656.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941206555_0:111:558:529_1920x0_80_0_0_886fed507a4aaf3282940a85314c5a1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия, общество
Максут Шадаев, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Россия, Общество
Минцифры пообещало поддержку родным погибшего военкора "Известий"

Минцифры пообещало поддержку родным погибшего военкора "Известий" Еремина

Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Военный корреспондент Известий Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео
Военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин. Стоп-кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Минцифры готово оказать любую поддержку родным и близким погибшего военного корреспондента "Известий" Семена Еремина, приводятся слова главы Минцифры Максута Шадаева в Telegram-канале ведомства.
"От лица всего министерства приношу искренние соболезнования семье Семена. Мы готовы оказать любую поддержку его родным и близким", - говорится в сообщении.
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В ООН отреагировали на убийство военкора Еремина
Вчера, 02:04
 
Максут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала