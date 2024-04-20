https://ria.ru/20240420/drony-1941186047.html
Штурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с дронами
Штурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с дронами - РИА Новости, 20.04.2024
Штурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с дронами
Штурмовые подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ обеспечат специальным стрелковым оружием для борьбы с FPV-дронами противника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T08:04
2024-04-20T08:04
2024-04-20T09:22
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Штурмовые подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ обеспечат специальным стрелковым оружием для борьбы с FPV-дронами противника, сообщили в Минобороны РФ. По данным Минобороны, министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие. В частности, уточнили в министерстве, Шойгу представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при непосредственном участии военнослужащих-снайперов, выполнявших задачи в зоне проведения специальной военной операции. "Глава российского военного ведомства заслушал доклад заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебно-тактических полей для отработки навыков противодействия беспилотным летательным аппаратам противника с применением данных образцов стрелкового оружия", - сказали в министерстве. "Все военнослужащие, проходящие подготовку на полигоне, будут отрабатывать задачи по борьбе с дронами", - доложил министру генерал-полковник Евкуров. "Генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу обеспечить штурмовые группы данными образцами вооружения для эффективного уничтожения FPV-дронов противника", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240419/rossiya-1941097338.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Штурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с дронами
Минобороны: штурмовиков обеспечат спецоружием для борьбы с FPV-дронами
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Штурмовые подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ обеспечат специальным стрелковым оружием для борьбы с FPV-дронами противника, сообщили в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу
на полигоне Московского военного округа представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие.
В частности, уточнили в министерстве, Шойгу представили отечественные образцы стрелкового оружия, разработанные при непосредственном участии военнослужащих-снайперов, выполнявших задачи в зоне проведения специальной военной операции.
"Глава российского военного ведомства заслушал доклад заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова
о создании до 1 июня на всех полигонах ВС РФ учебно-тактических полей для отработки навыков противодействия беспилотным летательным аппаратам противника с применением данных образцов стрелкового оружия", - сказали в министерстве.
"Все военнослужащие, проходящие подготовку на полигоне, будут отрабатывать задачи по борьбе с дронами", - доложил министру генерал-полковник Евкуров.
"Генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу обеспечить штурмовые группы данными образцами вооружения для эффективного уничтожения FPV-дронов противника", - добавили в Минобороны РФ.