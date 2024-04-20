https://ria.ru/20240420/diktant-1941234080.html

Темой "Тотального диктанта" стал культ личных дневников

Темой "Тотального диктанта" стал культ личных дневников - РИА Новости, 20.04.2024

Темой "Тотального диктанта" стал культ личных дневников

Текст "Тотального диктанта" 2024 года получил название "Дорогой дневник", вторую его часть – "Таинственные тетради" – прочитала автор текста, прозаик Анна... РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T14:51

2024-04-20T14:51

2024-04-20T14:54

россия

москва

владивосток

анна матвеева

михаил боярский

андрей ургант

тотальный диктант

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Текст "Тотального диктанта" 2024 года получил название "Дорогой дневник", вторую его часть – "Таинственные тетради" – прочитала автор текста, прозаик Анна Матвеева в столице акции Томске, в конгресс-центре "Рубин", трансляция идет на сайте проекта, сообщает корреспондент РИА Новости. Речь шла о рано умершей российской художнице 19 века Марии Башкирцевой, личный дневник которой вышел в свет после ее смерти. В тексте "Тотального диктанта" отмечается, что после этого случая "за перо взялись даже те юные барышни, которым раньше это и в голову не приходило". В том числе начала писать дневники и бабушка героини текста, однако внучке их нельзя было прочесть в силу возраста. Повзрослев, героиня добралась до рукописей и поняла, что лучше не вырывать исписанные страницы, не отказываться от своего прошлого. Как отметили в трансляции "Тотального диктанта", вторую часть текста, которую читала Матвеева, слушали 18 регионов России и 12 стран мира. Ранее сообщалось, что акция "Тотальный диктант" пройдет 20 апреля на 1,3 тысячи площадок по всему миру и в онлайн-формате. Среди диктующих в этом году - Михаил Боярский, Андрей Ургант, Яна Чурикова, Елизавета Арзамасова и многие другие. Более 200 площадок принимают участников в Москве, одной из таких стал центральный офис "Вкусно - и точка" - уникальная возможность написать диктант в необычной обстановке появилась более чем у 200 человек, а компания угощает всех участников кофе и десертами из ассортимента меню кафе. В пресс-службе акции также отмечали, что 20 апреля состоится и онлайн-марафон, который начнется в 7.30 мск, а продлится до полуночи. Для людей, изучающих русский язык как иностранный или неродной, пройдет традиционный тест TruD. "Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции. В прошлые годы столицами были Владивосток (2018), Таллин (Эстония) (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021), Ярославль (2022) и Нижний Тагил (2023). В 2024 году, столица диктанта - Томск.

https://ria.ru/20240410/diktant-1939028693.html

https://ria.ru/20240420/totalnyy_diktant-1941170226.html

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москва

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, владивосток, анна матвеева, михаил боярский, андрей ургант, тотальный диктант