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Темой "Тотального диктанта" стал культ личных дневников - РИА Новости, 20.04.2024
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14:51 20.04.2024 (обновлено: 14:54 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/diktant-1941234080.html
Темой "Тотального диктанта" стал культ личных дневников
Темой "Тотального диктанта" стал культ личных дневников - РИА Новости, 20.04.2024
Темой "Тотального диктанта" стал культ личных дневников
Текст "Тотального диктанта" 2024 года получил название "Дорогой дневник", вторую его часть – "Таинственные тетради" – прочитала автор текста, прозаик Анна... РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T14:51
2024-04-20T14:54
россия
москва
владивосток
анна матвеева
михаил боярский
андрей ургант
тотальный диктант
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Текст "Тотального диктанта" 2024 года получил название "Дорогой дневник", вторую его часть – "Таинственные тетради" – прочитала автор текста, прозаик Анна Матвеева в столице акции Томске, в конгресс-центре "Рубин", трансляция идет на сайте проекта, сообщает корреспондент РИА Новости. Речь шла о рано умершей российской художнице 19 века Марии Башкирцевой, личный дневник которой вышел в свет после ее смерти. В тексте "Тотального диктанта" отмечается, что после этого случая "за перо взялись даже те юные барышни, которым раньше это и в голову не приходило". В том числе начала писать дневники и бабушка героини текста, однако внучке их нельзя было прочесть в силу возраста. Повзрослев, героиня добралась до рукописей и поняла, что лучше не вырывать исписанные страницы, не отказываться от своего прошлого. Как отметили в трансляции "Тотального диктанта", вторую часть текста, которую читала Матвеева, слушали 18 регионов России и 12 стран мира. Ранее сообщалось, что акция "Тотальный диктант" пройдет 20 апреля на 1,3 тысячи площадок по всему миру и в онлайн-формате. Среди диктующих в этом году - Михаил Боярский, Андрей Ургант, Яна Чурикова, Елизавета Арзамасова и многие другие. Более 200 площадок принимают участников в Москве, одной из таких стал центральный офис "Вкусно - и точка" - уникальная возможность написать диктант в необычной обстановке появилась более чем у 200 человек, а компания угощает всех участников кофе и десертами из ассортимента меню кафе. В пресс-службе акции также отмечали, что 20 апреля состоится и онлайн-марафон, который начнется в 7.30 мск, а продлится до полуночи. Для людей, изучающих русский язык как иностранный или неродной, пройдет традиционный тест TruD. "Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции. В прошлые годы столицами были Владивосток (2018), Таллин (Эстония) (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021), Ярославль (2022) и Нижний Тагил (2023). В 2024 году, столица диктанта - Томск.
https://ria.ru/20240410/diktant-1939028693.html
https://ria.ru/20240420/totalnyy_diktant-1941170226.html
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россия, москва, владивосток, анна матвеева, михаил боярский, андрей ургант, тотальный диктант
Россия, Москва, Владивосток, Анна Матвеева, Михаил Боярский, Андрей Ургант, Тотальный диктант
Темой "Тотального диктанта" стал культ личных дневников

Текст "Тотального диктанта" 2024 года получил название "Дорогой дневник"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАктер театра "Красный факел" Денис Ганин читает текст на всероссийской образовательной акции "Тотальный диктант"
Актер театра Красный факел Денис Ганин читает текст на всероссийской образовательной акции Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Актер театра "Красный факел" Денис Ганин читает текст на всероссийской образовательной акции "Тотальный диктант"
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Текст "Тотального диктанта" 2024 года получил название "Дорогой дневник", вторую его часть – "Таинственные тетради" – прочитала автор текста, прозаик Анна Матвеева в столице акции Томске, в конгресс-центре "Рубин", трансляция идет на сайте проекта, сообщает корреспондент РИА Новости.
Речь шла о рано умершей российской художнице 19 века Марии Башкирцевой, личный дневник которой вышел в свет после ее смерти. В тексте "Тотального диктанта" отмечается, что после этого случая "за перо взялись даже те юные барышни, которым раньше это и в голову не приходило". В том числе начала писать дневники и бабушка героини текста, однако внучке их нельзя было прочесть в силу возраста. Повзрослев, героиня добралась до рукописей и поняла, что лучше не вырывать исписанные страницы, не отказываться от своего прошлого.
Участницы ежегодной образовательной акции Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Открылась регистрация на Тотальный диктант
10 апреля, 11:03
Как отметили в трансляции "Тотального диктанта", вторую часть текста, которую читала Матвеева, слушали 18 регионов России и 12 стран мира.
Ранее сообщалось, что акция "Тотальный диктант" пройдет 20 апреля на 1,3 тысячи площадок по всему миру и в онлайн-формате. Среди диктующих в этом году - Михаил Боярский, Андрей Ургант, Яна Чурикова, Елизавета Арзамасова и многие другие.
Более 200 площадок принимают участников в Москве, одной из таких стал центральный офис "Вкусно - и точка" - уникальная возможность написать диктант в необычной обстановке появилась более чем у 200 человек, а компания угощает всех участников кофе и десертами из ассортимента меню кафе.
В пресс-службе акции также отмечали, что 20 апреля состоится и онлайн-марафон, который начнется в 7.30 мск, а продлится до полуночи. Для людей, изучающих русский язык как иностранный или неродной, пройдет традиционный тест TruD.
"Тотальный диктант" - ежегодная акция в формате добровольного диктанта, принять участие в нем могут все желающие. Цель акции - показать, что быть грамотным важно, а заниматься русским языком хоть и нелегко, но увлекательно. Текст пишет каждый год известный писатель специально для акции. В прошлые годы столицами были Владивосток (2018), Таллин (Эстония) (2019), Санкт-Петербург (2020), Якутск (2021), Ярославль (2022) и Нижний Тагил (2023). В 2024 году, столица диктанта - Томск.
Участники ежегодной образовательной акции Тотальный диктант - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
На 1,3 тысячи площадок по всему миру пройдет акция "Тотальный диктант"
Вчера, 00:11
 
РоссияМоскваВладивостокАнна МатвееваМихаил БоярскийАндрей УргантТотальный диктант
 
 
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