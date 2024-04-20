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Стали известны подробности смерти актера Юрия Омельченко - РИА Новости, 20.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:35 20.04.2024 (обновлено: 21:01 20.04.2024)
https://ria.ru/20240420/akter-1941260273.html
Стали известны подробности смерти актера Юрия Омельченко
Стали известны подробности смерти актера Юрия Омельченко - РИА Новости, 20.04.2024
Стали известны подробности смерти актера Юрия Омельченко
Актёр Юрий Омельченко скончался от повторного инсульта в медицинском учреждении, куда его госпитализировали несколько дней назад после первого "удара", сообщили РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T18:35
2024-04-20T21:01
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БАКУ, 20 апр - РИА Новости. Актёр Юрий Омельченко скончался от повторного инсульта в медицинском учреждении, куда его госпитализировали несколько дней назад после первого "удара", сообщили РИА Новости родные покойного народного артиста Азербайджана."Он (Омельченко -ред.) скончался сегодня утром в медицинском учреждении, куда был помещён несколько дней назад. Он перенес инсульт. Вчера до нас дошла информация, что его состояние улучшается, но сегодня у него произошел повторный "удар" (инсульт - ред.)", - отметили родственники Омельченко, проживающие в Баку.Омельченко родился в 1976 году в Баку. С 1997-го работал в труппе Азербайджанского театра русской драмы. Снялся в фильмах "Дронго", "Беспокойство" и "Колдун". Сыграл в картине "Не бойся, я с тобой!" 2013 года.
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в мире, баку, азербайджан, россия
Культура, В мире, Баку, Азербайджан, Россия
Стали известны подробности смерти актера Юрия Омельченко

Актер Омельченко перед смертью перенес повторный инсульт

© Фото : Азербайджанский театр русской драмыЮрий Омельченко
Юрий Омельченко - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
© Фото : Азербайджанский театр русской драмы
Юрий Омельченко. Архивное фото
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БАКУ, 20 апр - РИА Новости. Актёр Юрий Омельченко скончался от повторного инсульта в медицинском учреждении, куда его госпитализировали несколько дней назад после первого "удара", сообщили РИА Новости родные покойного народного артиста Азербайджана.
"Он (Омельченко -ред.) скончался сегодня утром в медицинском учреждении, куда был помещён несколько дней назад. Он перенес инсульт. Вчера до нас дошла информация, что его состояние улучшается, но сегодня у него произошел повторный "удар" (инсульт - ред.)", - отметили родственники Омельченко, проживающие в Баку.
Омельченко родился в 1976 году в Баку. С 1997-го работал в труппе Азербайджанского театра русской драмы. Снялся в фильмах "Дронго", "Беспокойство" и "Колдун". Сыграл в картине "Не бойся, я с тобой!" 2013 года.
 
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