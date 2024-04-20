https://ria.ru/20240420/akter-1941260273.html
Стали известны подробности смерти актера Юрия Омельченко
Стали известны подробности смерти актера Юрия Омельченко - РИА Новости, 20.04.2024
Стали известны подробности смерти актера Юрия Омельченко
Актёр Юрий Омельченко скончался от повторного инсульта в медицинском учреждении, куда его госпитализировали несколько дней назад после первого "удара", сообщили РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T18:35
2024-04-20T18:35
2024-04-20T21:01
культура
в мире
баку
азербайджан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941247086_0:71:533:371_1920x0_80_0_0_b897ffb4cc452960a758b32552f9e5e5.jpg
БАКУ, 20 апр - РИА Новости. Актёр Юрий Омельченко скончался от повторного инсульта в медицинском учреждении, куда его госпитализировали несколько дней назад после первого "удара", сообщили РИА Новости родные покойного народного артиста Азербайджана."Он (Омельченко -ред.) скончался сегодня утром в медицинском учреждении, куда был помещён несколько дней назад. Он перенес инсульт. Вчера до нас дошла информация, что его состояние улучшается, но сегодня у него произошел повторный "удар" (инсульт - ред.)", - отметили родственники Омельченко, проживающие в Баку.Омельченко родился в 1976 году в Баку. С 1997-го работал в труппе Азербайджанского театра русской драмы. Снялся в фильмах "Дронго", "Беспокойство" и "Колдун". Сыграл в картине "Не бойся, я с тобой!" 2013 года.
баку
азербайджан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941247086_0:0:534:401_1920x0_80_0_0_8d50016a85cdad7014a95f65f31c25a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баку, азербайджан, россия
Культура, В мире, Баку, Азербайджан, Россия
Стали известны подробности смерти актера Юрия Омельченко
Актер Омельченко перед смертью перенес повторный инсульт
БАКУ, 20 апр - РИА Новости. Актёр Юрий Омельченко скончался от повторного инсульта в медицинском учреждении, куда его госпитализировали несколько дней назад после первого "удара", сообщили РИА Новости родные покойного народного артиста Азербайджана.
"Он (Омельченко -ред.) скончался сегодня утром в медицинском учреждении, куда был помещён несколько дней назад. Он перенес инсульт. Вчера до нас дошла информация, что его состояние улучшается, но сегодня у него произошел повторный "удар" (инсульт - ред.)", - отметили родственники Омельченко, проживающие в Баку.
Омельченко родился в 1976 году в Баку. С 1997-го работал в труппе Азербайджанского театра русской драмы. Снялся в фильмах "Дронго", "Беспокойство" и "Колдун". Сыграл в картине "Не бойся, я с тобой!" 2013 года.