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Умер актер Юрий Омельченко
Умер актер Юрий Омельченко - РИА Новости, 20.04.2024
Умер актер Юрий Омельченко
Актер театра и кино, заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко умер на 49-м году жизни, сообщил портал Кино-театр.ру. РИА Новости, 20.04.2024
2024-04-20T16:54
2024-04-20T16:54
2024-04-20T17:34
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Актер театра и кино, заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко умер на 49-м году жизни, сообщил портал Кино-театр.ру.Причина смерти артиста не уточняется.Омельченко родился в 1976 году в Баку. С 1997-го работал в труппе Азербайджанского театра русской драмы. Снялся в фильмах "Дронго", "Беспокойство" и "Колдун". Сыграл в картине "Не бойся, я с тобой!" 2013 года.
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в мире, азербайджан, россия
Культура, В мире, Азербайджан, Россия
Умер актер Юрий Омельченко
Актер Юрий Омельченко умер в возрасте 48 лет