https://ria.ru/20240419/zhile-1941159822.html

Дрозденко попросил не тормозить процесс признания жилья аварийным

Дрозденко попросил не тормозить процесс признания жилья аварийным - РИА Новости, 19.04.2024

Дрозденко попросил не тормозить процесс признания жилья аварийным

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании Совета муниципальных образований попросил глав не тормозить процесс признания жилья аварийным, РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T21:57

2024-04-19T21:57

2024-04-19T22:00

ленинградская область

общество

ленинградская область

жилье

волосово

александр дрозденко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915163178_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_5a336f3af8fa5fc3f6d3661a3f7d91a2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании Совета муниципальных образований попросил глав не тормозить процесс признания жилья аварийным, сообщает пресс-служба правительства региона. "У нас аварийное жилье находится в тех районах, где не так активно строится новое жильё, поэтому необходимо включение этих домов в федеральную программу. Эта федеральная программа работает, но для того, чтобы дом в неё попал, нужно признание жилья аварийным и прошу вас этот процесс искусственно не тормозить", - сказал Дрозденко на Совете, который проходит в Волосово. С 2019 года для расселения ветхих бараков построено 25 многоквартирных домов, ключи от квартир получили около 11 тысяч человек в Ленинградской области. Также в своем выступлении он добавил об ответственности за содержание объектов благоустройства. "Проанализируйте, что у вас с теми вашими объектами, которые были отремонтированы и сохраняется гарантия. Эту гарантию нужно, безусловно, использовать, чтобы все объекта были нормального качества", - предупредил губернатор. Дрозденко также напомнил главам администраций об ответственности и главном критерии — пользе для жителей муниципалитетов. "У нас в области крепкие муниципалитеты, почти все. Им много удалось сделать, и это заметно. Но жители ждут от нас большего, и мы должны соответствовать", – подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20240411/drozdenko-1939472361.html

https://ria.ru/20240403/matkapital-1937708723.html

ленинградская область

волосово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ленинградская область, жилье, волосово, александр дрозденко