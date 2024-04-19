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Дрозденко попросил не тормозить процесс признания жилья аварийным - РИА Новости, 19.04.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
21:57 19.04.2024 (обновлено: 22:00 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/zhile-1941159822.html
Дрозденко попросил не тормозить процесс признания жилья аварийным
Дрозденко попросил не тормозить процесс признания жилья аварийным - РИА Новости, 19.04.2024
Дрозденко попросил не тормозить процесс признания жилья аварийным
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании Совета муниципальных образований попросил глав не тормозить процесс признания жилья аварийным, РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T21:57
2024-04-19T22:00
ленинградская область
общество
ленинградская область
жилье
волосово
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании Совета муниципальных образований попросил глав не тормозить процесс признания жилья аварийным, сообщает пресс-служба правительства региона. "У нас аварийное жилье находится в тех районах, где не так активно строится новое жильё, поэтому необходимо включение этих домов в федеральную программу. Эта федеральная программа работает, но для того, чтобы дом в неё попал, нужно признание жилья аварийным и прошу вас этот процесс искусственно не тормозить", - сказал Дрозденко на Совете, который проходит в Волосово. С 2019 года для расселения ветхих бараков построено 25 многоквартирных домов, ключи от квартир получили около 11 тысяч человек в Ленинградской области. Также в своем выступлении он добавил об ответственности за содержание объектов благоустройства. "Проанализируйте, что у вас с теми вашими объектами, которые были отремонтированы и сохраняется гарантия. Эту гарантию нужно, безусловно, использовать, чтобы все объекта были нормального качества", - предупредил губернатор. Дрозденко также напомнил главам администраций об ответственности и главном критерии — пользе для жителей муниципалитетов. "У нас в области крепкие муниципалитеты, почти все. Им много удалось сделать, и это заметно. Но жители ждут от нас большего, и мы должны соответствовать", – подчеркнул глава региона.
https://ria.ru/20240411/drozdenko-1939472361.html
https://ria.ru/20240403/matkapital-1937708723.html
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общество, ленинградская область, жилье, волосово, александр дрозденко
Ленинградская область , Общество, Ленинградская область, Жилье, Волосово, Александр Дрозденко
Дрозденко попросил не тормозить процесс признания жилья аварийным

Дрозденко попросил не тормозить процесс признания жилья аварийным в Ленобласти

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на заседании Совета муниципальных образований попросил глав не тормозить процесс признания жилья аварийным, сообщает пресс-служба правительства региона.
"У нас аварийное жилье находится в тех районах, где не так активно строится новое жильё, поэтому необходимо включение этих домов в федеральную программу. Эта федеральная программа работает, но для того, чтобы дом в неё попал, нужно признание жилья аварийным и прошу вас этот процесс искусственно не тормозить", - сказал Дрозденко на Совете, который проходит в Волосово.
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С 2019 года для расселения ветхих бараков построено 25 многоквартирных домов, ключи от квартир получили около 11 тысяч человек в Ленинградской области.
Также в своем выступлении он добавил об ответственности за содержание объектов благоустройства.
"Проанализируйте, что у вас с теми вашими объектами, которые были отремонтированы и сохраняется гарантия. Эту гарантию нужно, безусловно, использовать, чтобы все объекта были нормального качества", - предупредил губернатор.
Дрозденко также напомнил главам администраций об ответственности и главном критерии — пользе для жителей муниципалитетов.
"У нас в области крепкие муниципалитеты, почти все. Им много удалось сделать, и это заметно. Но жители ждут от нас большего, и мы должны соответствовать", – подчеркнул глава региона.
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Ленинградская областьОбществоЛенинградская областьЖильеВолосовоАлександр Дрозденко
 
 
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