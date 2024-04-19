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Жители Курганской области подали почти пять тысяч заявлений на выплаты - РИА Новости, 19.04.2024
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09:55 19.04.2024
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Жители Курганской области подали почти пять тысяч заявлений на выплаты
Жители Курганской области подали почти пять тысяч заявлений на выплаты - РИА Новости, 19.04.2024
Жители Курганской области подали почти пять тысяч заявлений на выплаты
Почти 5 тысяч заявлений подано в Курганской области на выплату единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей в связи с паводком, но большинство... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:55
2024-04-19T09:55
происшествия
курганская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Почти 5 тысяч заявлений подано в Курганской области на выплату единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей в связи с паводком, но большинство заявлений поступили от граждан, чьи дома не затоплены, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона. "В Курганской области подано уже почти 5 тысяч заявлений на оказание единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей. В округах созданы и работают комиссии по оценке ущерба, которые подтверждают правомерность выплат. Право на них имеют только те, кто, действительно, реально пострадал в результате ЧС, государство поддерживает людей, чьи дома в результате ЧС были подтоплены", - говорится в сообщении. Однако специалисты столкнулись с тем, что на выплаты неправомерно претендуют жители, дома которых даже не находятся в зоне риска подтопления и затопления, а также люди, которые проживают в зоне подтопления, но вода до их домов не дошла, уточняется в сообщении. "И таких заявлений большая часть", - поясняет пресс-служба. Также начинают поступать и заявления на компенсацию по полной или частичной утрате имущества по 50 и 30 тысяч рублей соответственно, ситуация по ним складывается практически идентичная, что и по выплатам в 10 тысяч, добавляется в сообщении. "Информируем, что комиссии отсекают попытки получить необоснованные выплаты за счет бюджета. Помощь обязательно получат те, кто пострадал в результате ЧС, в чьи дома пришла вода", - поясняет пресс-служба. По данным правительства, выплаты уже перечислены 100 пострадавшим. По данным пресс-центра ГУМЧС, в области на 19 апреля остаются подтопленными в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных, 5 низководных мостов и 12 участков автодорог. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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происшествия, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Жители Курганской области подали почти пять тысяч заявлений на выплаты

В Курганской области подали почти пять тысяч заявлений на выплаты из-за паводка

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Паводок в Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр – РИА Новости. Почти 5 тысяч заявлений подано в Курганской области на выплату единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей в связи с паводком, но большинство заявлений поступили от граждан, чьи дома не затоплены, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
"В Курганской области подано уже почти 5 тысяч заявлений на оказание единовременной материальной помощи в 10 тысяч рублей. В округах созданы и работают комиссии по оценке ущерба, которые подтверждают правомерность выплат. Право на них имеют только те, кто, действительно, реально пострадал в результате ЧС, государство поддерживает людей, чьи дома в результате ЧС были подтоплены", - говорится в сообщении.
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Однако специалисты столкнулись с тем, что на выплаты неправомерно претендуют жители, дома которых даже не находятся в зоне риска подтопления и затопления, а также люди, которые проживают в зоне подтопления, но вода до их домов не дошла, уточняется в сообщении. "И таких заявлений большая часть", - поясняет пресс-служба.
Также начинают поступать и заявления на компенсацию по полной или частичной утрате имущества по 50 и 30 тысяч рублей соответственно, ситуация по ним складывается практически идентичная, что и по выплатам в 10 тысяч, добавляется в сообщении.
"Информируем, что комиссии отсекают попытки получить необоснованные выплаты за счет бюджета. Помощь обязательно получат те, кто пострадал в результате ЧС, в чьи дома пришла вода", - поясняет пресс-служба.
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По данным правительства, выплаты уже перечислены 100 пострадавшим.
По данным пресс-центра ГУМЧС, в области на 19 апреля остаются подтопленными в 8 муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных, 5 низководных мостов и 12 участков автодорог.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
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ПроисшествияКурганская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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