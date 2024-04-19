Украина может поражать цели за пределами своей территории, заявила НАТО
Столтенберг: Украина имеет право поражать цели за пределами своей территории
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Генсек НАТО утверждает, что Украина имеет право сбивать самолеты и поражать иные цели за пределами украинской территории, если они используются для ударов по ней.
"Украина имеет право на самооборону, это включает удары по легитимным военным целям за пределами Украины. Сбивать российские самолеты, которые используются для ударов по Украине – это часть права на самооборону", - сказал он по итогам заседания Совета НАТО-Украина, который прошел в пятницу в режиме видеоконференции с участием глав минобороны стран блока и Владимира Зеленского.
При этом он не стал комментировать конкретные случаи украинских атак. "Я не могу раскрывать конкретику, оставлю это украинской стороне. Я могу сказать, что ряд союзников сказали сегодня в ходе встречи, что ускорят поставки ПВО, я ожидаю конкретных объявлений в ближайшее время на основе информации, полученной на министерской встрече", - сказал Столтенберг.
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