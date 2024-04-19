https://ria.ru/20240419/ukraina-1941126679.html

Украина может поражать цели за пределами своей территории, заявила НАТО

Украина может поражать цели за пределами своей территории, заявила НАТО - РИА Новости, 19.04.2024

Украина может поражать цели за пределами своей территории, заявила НАТО

Генсек НАТО утверждает, что Украина имеет право сбивать самолеты и поражать иные цели за пределами украинской территории, если они используются для ударов по... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:35

2024-04-19T18:35

2024-04-19T18:35

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Генсек НАТО утверждает, что Украина имеет право сбивать самолеты и поражать иные цели за пределами украинской территории, если они используются для ударов по ней. "Украина имеет право на самооборону, это включает удары по легитимным военным целям за пределами Украины. Сбивать российские самолеты, которые используются для ударов по Украине – это часть права на самооборону", - сказал он по итогам заседания Совета НАТО-Украина, который прошел в пятницу в режиме видеоконференции с участием глав минобороны стран блока и Владимира Зеленского. При этом он не стал комментировать конкретные случаи украинских атак. "Я не могу раскрывать конкретику, оставлю это украинской стороне. Я могу сказать, что ряд союзников сказали сегодня в ходе встречи, что ускорят поставки ПВО, я ожидаю конкретных объявлений в ближайшее время на основе информации, полученной на министерской встрече", - сказал Столтенберг.

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940228007.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, йенс столтенберг