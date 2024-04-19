https://ria.ru/20240419/ukraina-1941111189.html

Подполье рассказало о пытках, которые устраивают украинские спецслужбы

Подполье рассказало о пытках, которые устраивают украинские спецслужбы - РИА Новости, 19.04.2024

Подполье рассказало о пытках, которые устраивают украинские спецслужбы

Сотрудники СБУ и украинской полиции применяют пытки к подозреваемым в сотрудничестве с РФ, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T17:39

2024-04-19T17:39

2024-04-19T17:39

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апр - РИА Новости. Сотрудники СБУ и украинской полиции применяют пытки к подозреваемым в сотрудничестве с РФ, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град". "Если найдут что-то, что связывает тебя с Россией или левым берегом, тебя заберут. Будут применять физические и психологические меры воздействия. После этого либо человек пропадает, возможно навсегда, либо сидит в СИЗО с обвинением в коллаборационизме", - сказал подпольщик. Командир "Херсонского сопротивления" добавил, что на Украине есть система пыточных для людей, несогласных с киевским режимом. "У украинского режима есть свои пыточные и изоляторы, но это временное решение, и как правило после нехитрого дознания тех, кого они считают предателями, отправляют по тюрьмам и изоляторам Украины. Как правило, это Николаевская, реже Одесская, Днепропетровская область, но могут "особо опасных" отправить и дальше, в Киев", - сообщил собеседник агентства. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил ранее, что в Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, где Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам.

https://ria.ru/20240306/avdeevka-1931179824.html

https://ria.ru/20240223/ukraina-1929165056.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, служба безопасности украины