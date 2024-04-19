Подполье рассказало о пытках, которые устраивают украинские спецслужбы
Подпольщики: украинские спецслужбы пытают подозреваемых в связях с Россией
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЖурналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма
Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма. Архивное фото
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апр - РИА Новости. Сотрудники СБУ и украинской полиции применяют пытки к подозреваемым в сотрудничестве с РФ, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град".
"Если найдут что-то, что связывает тебя с Россией или левым берегом, тебя заберут. Будут применять физические и психологические меры воздействия. После этого либо человек пропадает, возможно навсегда, либо сидит в СИЗО с обвинением в коллаборационизме", - сказал подпольщик.
Командир "Херсонского сопротивления" добавил, что на Украине есть система пыточных для людей, несогласных с киевским режимом.
"У украинского режима есть свои пыточные и изоляторы, но это временное решение, и как правило после нехитрого дознания тех, кого они считают предателями, отправляют по тюрьмам и изоляторам Украины. Как правило, это Николаевская, реже Одесская, Днепропетровская область, но могут "особо опасных" отправить и дальше, в Киев", - сообщил собеседник агентства.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил ранее, что в Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, где Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам.
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