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Подполье рассказало о пытках, которые устраивают украинские спецслужбы - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:39 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/ukraina-1941111189.html
Подполье рассказало о пытках, которые устраивают украинские спецслужбы
Подполье рассказало о пытках, которые устраивают украинские спецслужбы - РИА Новости, 19.04.2024
Подполье рассказало о пытках, которые устраивают украинские спецслужбы
Сотрудники СБУ и украинской полиции применяют пытки к подозреваемым в сотрудничестве с РФ, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T17:39
2024-04-19T17:39
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апр - РИА Новости. Сотрудники СБУ и украинской полиции применяют пытки к подозреваемым в сотрудничестве с РФ, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град". "Если найдут что-то, что связывает тебя с Россией или левым берегом, тебя заберут. Будут применять физические и психологические меры воздействия. После этого либо человек пропадает, возможно навсегда, либо сидит в СИЗО с обвинением в коллаборационизме", - сказал подпольщик. Командир "Херсонского сопротивления" добавил, что на Украине есть система пыточных для людей, несогласных с киевским режимом. "У украинского режима есть свои пыточные и изоляторы, но это временное решение, и как правило после нехитрого дознания тех, кого они считают предателями, отправляют по тюрьмам и изоляторам Украины. Как правило, это Николаевская, реже Одесская, Днепропетровская область, но могут "особо опасных" отправить и дальше, в Киев", - сообщил собеседник агентства. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил ранее, что в Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, где Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам.
https://ria.ru/20240306/avdeevka-1931179824.html
https://ria.ru/20240223/ukraina-1929165056.html
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в мире, россия, украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Служба безопасности Украины
Подполье рассказало о пытках, которые устраивают украинские спецслужбы

Подпольщики: украинские спецслужбы пытают подозреваемых в связях с Россией

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЖурналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма
Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Журналист в помещении бывшего колбасного завода, в котором была создана нелегальная тюрьма. Архивное фото
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 апр - РИА Новости. Сотрудники СБУ и украинской полиции применяют пытки к подозреваемым в сотрудничестве с РФ, сообщил РИА Новости командир подпольной организации "Херсонское сопротивление" с позывным "Град".
"Если найдут что-то, что связывает тебя с Россией или левым берегом, тебя заберут. Будут применять физические и психологические меры воздействия. После этого либо человек пропадает, возможно навсегда, либо сидит в СИЗО с обвинением в коллаборационизме", - сказал подпольщик.
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Командир "Херсонского сопротивления" добавил, что на Украине есть система пыточных для людей, несогласных с киевским режимом.
"У украинского режима есть свои пыточные и изоляторы, но это временное решение, и как правило после нехитрого дознания тех, кого они считают предателями, отправляют по тюрьмам и изоляторам Украины. Как правило, это Николаевская, реже Одесская, Днепропетровская область, но могут "особо опасных" отправить и дальше, в Киев", - сообщил собеседник агентства.
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил ранее, что в Авдеевке, согласно предварительной информации, находились тайные пыточные и захоронения, где Киев держал жителей в заключении по политическим мотивам.
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