https://ria.ru/20240419/ukraina-1940964970.html

"Укрзализниця" сообщила о повреждении объектов в Днепропетровской области

"Укрзализниця" сообщила о повреждении объектов в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.04.2024

"Укрзализниця" сообщила о повреждении объектов в Днепропетровской области

Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила в Telegram-канале о повреждении своих объектов в Днепропетровской области, поезда дальнего... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T09:31

2024-04-19T09:31

2024-04-19T09:31

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

днепропетровская область

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дмитрий песков

украинская железная дорога

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила в Telegram-канале о повреждении своих объектов в Днепропетровской области, поезда дальнего следования и пригородные не курсируют до станции в Днепропетровске. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в пятницу сообщал о повреждении трех инфраструктурных объектов в Криворожском районе и городе Днепропетровске. "Обстрел… инфраструктурных объектов "Укрзализныци" в Днепропетровске и области… Работа станции Днепропетровска приостановлена. Поезда дальнего следования и пригородные не курсируют до станции в Днепропетровске", - говорится в сообщении. По ее данным, также задерживаются поезда, курсирующие через Днепропетровск из Киева и Львова. Украинские СМИ в ночь на пятницу сообщали о серии взрывов в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240418/dnepropetrovsk-1940815443.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934857551.html

днепропетровск

днепропетровская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепропетровск, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, украинская железная дорога, вооруженные силы украины