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"Укрзализниця" сообщила о повреждении объектов в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 19.04.2024
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940964970.html
"Укрзализниця" сообщила о повреждении объектов в Днепропетровской области
"Укрзализниця" сообщила о повреждении объектов в Днепропетровской области - РИА Новости, 19.04.2024
"Укрзализниця" сообщила о повреждении объектов в Днепропетровской области
Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила в Telegram-канале о повреждении своих объектов в Днепропетровской области, поезда дальнего... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T09:31
2024-04-19T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
днепропетровская область
россия
дмитрий песков
украинская железная дорога
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила в Telegram-канале о повреждении своих объектов в Днепропетровской области, поезда дальнего следования и пригородные не курсируют до станции в Днепропетровске. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в пятницу сообщал о повреждении трех инфраструктурных объектов в Криворожском районе и городе Днепропетровске. "Обстрел… инфраструктурных объектов "Укрзализныци" в Днепропетровске и области… Работа станции Днепропетровска приостановлена. Поезда дальнего следования и пригородные не курсируют до станции в Днепропетровске", - говорится в сообщении. По ее данным, также задерживаются поезда, курсирующие через Днепропетровск из Киева и Львова. Украинские СМИ в ночь на пятницу сообщали о серии взрывов в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240418/dnepropetrovsk-1940815443.html
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934857551.html
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в мире, днепропетровск, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, украинская железная дорога, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Украинская железная дорога, Вооруженные силы Украины
"Укрзализниця" сообщила о повреждении объектов в Днепропетровской области

В Днепропетровской области приостановили движение поездов из-за обстрела

© Фото : управління ДСНС України у Чернігівській областіСотрудники спасательной службы во время ликвидации возгорания
Сотрудники спасательной службы во время ликвидации возгорания - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : управління ДСНС України у Чернігівській області
Сотрудники спасательной службы во время ликвидации возгорания. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила в Telegram-канале о повреждении своих объектов в Днепропетровской области, поезда дальнего следования и пригородные не курсируют до станции в Днепропетровске.
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в пятницу сообщал о повреждении трех инфраструктурных объектов в Криворожском районе и городе Днепропетровске.
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В Днепропетровской области получил повреждение объект инфраструктуры
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"Обстрел… инфраструктурных объектов "Укрзализныци" в Днепропетровске и области… Работа станции Днепропетровска приостановлена. Поезда дальнего следования и пригородные не курсируют до станции в Днепропетровске", - говорится в сообщении.
По ее данным, также задерживаются поезда, курсирующие через Днепропетровск из Киева и Львова.
Украинские СМИ в ночь на пятницу сообщали о серии взрывов в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Полицейские на железнодорожных путях в Харькове - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскДнепропетровская областьРоссияДмитрий ПесковУкраинская железная дорогаВооруженные силы Украины
 
 
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