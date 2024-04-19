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Запад доступно объяснил Украине, почему она не Израиль. Украина обиделась - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 19.04.2024 (обновлено: 08:07 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html
Запад доступно объяснил Украине, почему она не Израиль. Украина обиделась
Запад доступно объяснил Украине, почему она не Израиль. Украина обиделась - РИА Новости, 19.04.2024
Запад доступно объяснил Украине, почему она не Израиль. Украина обиделась
Когда-то президент Украины Леонид Кучма наделал много шума, выпустив под своим именем книгу "Украина — не Россия". Если просуммировать обиженные заявления... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T08:00
2024-04-19T08:07
аналитика
украина
израиль
сша
владимир зеленский
дэвид кэмерон
джон кирби
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940776415_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_ddff27e164208910aa0c6e0ba5dedd1d.jpg
Когда-то президент Украины Леонид Кучма наделал много шума, выпустив под своим именем книгу "Украина — не Россия". Если просуммировать обиженные заявления нынешнего украинского президента и его челяди, то впору уже издавать сборник под общим названием "Почему Украина — не Израиль". После событий бурной ночи с 13 на 14 апреля Украина только и твердит на всех площадках: чем мы хуже?Владимир Зеленский с выпученными глазами и бегающим взглядом буквально на следующий день после иранского обстрела Израиля предъявил претензии корреспондентке американского канала PBS по поводу двойных стандартов Запада: мол, Израиль не является членом НАТО, но страны альянса его защищают от атак с неба, а Украину — нет. И дальше эта тема педалировалась Зеленским чуть ли не в каждом его обращении и выступлении.Дошло до того, что с подобными претензиями глава киевского режима выступил в режиме онлайн на заседании Европейского совета. А глава офиса президента Украины Андрей Ермак сделал откровенно провокационное заявление о том, что дает соответствующие поручения своим подчиненным, готовящим текст соглашения с Соединенными Штатами, которое "должно работать не хуже американского меморандума с Израилем". Вот американцы удивятся-то!Причем Украину даже не отрезвили пояснения, которые сразу дали официальные представители как раз тех держав, которые напрямую участвовали в отражении ракетной атаки против Израиля, — Британии и США. Спикер Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби заявил: "Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз. Президент ясно дал понять с самого начала конфликта на Украине, что США не собираются участвовать в этом столкновении в боевой роли".Еще более четко и ясно высказался министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон. В интервью радио LBC он прямо пояснил, почему Британия не может сбивать российские ракеты над Украиной: "Если вы хотите избежать эскалации и не доводить дело до более широкой европейской войны, я думаю, вы должны избегать того, что войска НАТО напрямую вступят в бой с российскими. Это было бы угрозой опасной эскалации".Какие еще ответы нужны Зеленскому? Да, его западные спонсоры ему прямо говорят, что Украина — это не Израиль. Да, ему открыто пояснили, что попытка американо-британской авиации сбивать российские ракеты и тем более самолеты приведет к третьей мировой войне, чего все хотят избежать.И кстати, британская пресса даже раскритиковала Кэмерона за эту несвойственную ему откровенность. Ведущий внешнеполитический колумнист газеты The Times Роджер Бойес написал колонку под характерным заголовком "Запутавшийся Байден боится Путина больше, чем Ирана" — еще одно объяснение специально для Зеленского. В ней автор пожурил главу своего МИД: "В мире блефа и балансирования на грани войны некоторые вещи должны оставаться невысказанными, и это была одна из них". То есть журналист дал понять: все согласны со словами Кэмерона, просто зачем же их надо было говорить вслух и так уж в лоб!Но ту истерику, которая царит в украинском информационном пространстве после этих заявлений, простыми словами описать сложно. "Украину кинули!" — это еще самое приличное из того, что кричат в тамошних эфирах. Это помимо откровенно матерной брани в адрес своих же западных благодетелей, которая также льется из уст штатных пропагандистов.В упомянутом интервью американскому PBS Зеленский удивленно махал руками по поводу реакции Запада на нужды его режима: "Это значит, что всем все равно, сколько людей гибнет на Украине каждый день. Им важно, какие у них рейтинги!" С одной стороны, изумление лидера режима, отменившего выборы в своей стране, понятно: ему-то давно глубоко плевать на рейтинги. С другой стороны, так и хочется спросить: а тебя разве с самого начала не предупредили, что Западу действительно плевать на то, сколько жителей Украины погибнет? Ведь тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон в начале февраля 2022 года прямо велел украинцам "сражаться до последней капли крови" (вне зависимости от того, хотят они этого или нет), стоя всего в метре от Зеленского. Неужели этот приказ можно было трактовать как-то иначе? Что теперь так удивляет бывшего комика "Квартала 95" в позиции Запада?Да, Джонсонам, Байденам, Кэмеронам, Шольцам, Макронам абсолютно все равно, сколько погибнет украинцев. Мало того, чем их больше погибнет, тем для Запада лучше! По той простой причине, что на Западе украинцев считают русскими! Как, кстати, считал и сам Зеленский всего-то десять лет назад, когда, выступая с гастролями в Донецкой Народной Республике (заметьте, уже провозглашенной на тот момент!), он прямо заявил, что украинцы и русские — это один народ. И он в самом деле думает, что теперь за этот народ Запад будет сражаться так же, как за Израиль?Украинцы безутешно стенают по поводу того, что Запад не хочет поставить их с Израилем на одну доску. Но еще до ракетных атак Ирана украинский политолог Вадим Карасев, обсуждая перспективы затяжного конфликта на Украине по сценарию многолетнего арабо-израильского противостояния, сразу предупредил ошалевших от такого подхода коллег: "Но вы не думайте, что вы будете Израилем". Он пояснил: "Для того чтобы быть Израилем, надо много чего иметь. Во-первых, не иметь такого врага, как Россия. Она большая, ресурсная, с атомным оружием, с запуском ракет. Мы можем только, как палестинцы, дронами обстреливать НПЗ. А они в ответ будут ракетами". Что ж, хоть кто-то на Украине понимает, почему она не может быть Израилем, как бы ни пучил глаза Зеленский в интервью для западных СМИ.При этом лично Джо Байден решил чуток подсластить пилюлю Украине, опубликовав на страницах газеты The Wall Street Journal статью под заголовком "Украина и Израиль: момент истины". То есть как бы поставил эти два государства на одну доску — редакция даже проиллюстрировала ее фотографией Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху, пожимающих друг другу руки. Но президент США упомянул эти страны вместе исключительно из-за готовящихся в конгрессе законопроектов по их финансированию. При этом подчеркнул, что Америка не собирается ни с кем воевать напрямую и даже хочет заработать на этих конфликтах, создав дополнительно рабочие места примерно в 40 штатах.Так что пусть украинцы и лично Зеленский не обманываются: слова Байдена ни в коем случае не отменяют ничего из того, что сказали Кэмерон, Кирби и масса других западных деятелей по поводу Украины. Запад вам выделяет деньги именно для того, чтобы вы "сражались до последней капли крови", то есть погибли все поголовно. И не делайте потом удивленных глаз, вам уже все объяснили: воевать за вас никто не намерен.
https://ria.ru/20240417/proekty-1940660299.html
https://ria.ru/20240417/pomosch-1940659318.html
https://ria.ru/20240417/zakonoproekty-1940670856.html
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аналитика, украина, израиль, сша, владимир зеленский, дэвид кэмерон, джон кирби, нато, европейский совет, иран, обострение ситуации между ираном и израилем
Аналитика, Украина, Израиль, США, Владимир Зеленский, Дэвид Кэмерон, Джон Кирби, НАТО, Европейский совет, Иран, Обострение ситуации между Ираном и Израилем, Специальная военная операция на Украине

Запад доступно объяснил Украине, почему она не Израиль. Украина обиделась

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
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Украинский политолог Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Все материалы
Когда-то президент Украины Леонид Кучма наделал много шума, выпустив под своим именем книгу "Украина — не Россия". Если просуммировать обиженные заявления нынешнего украинского президента и его челяди, то впору уже издавать сборник под общим названием "Почему Украина — не Израиль". После событий бурной ночи с 13 на 14 апреля Украина только и твердит на всех площадках: чем мы хуже?
Владимир Зеленский с выпученными глазами и бегающим взглядом буквально на следующий день после иранского обстрела Израиля предъявил претензии корреспондентке американского канала PBS по поводу двойных стандартов Запада: мол, Израиль не является членом НАТО, но страны альянса его защищают от атак с неба, а Украину — нет. И дальше эта тема педалировалась Зеленским чуть ли не в каждом его обращении и выступлении.
Флаг напротив здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
США опубликовали раздельные проекты о помощи Израилю, Украине и союзникам
17 апреля, 20:19
Дошло до того, что с подобными претензиями глава киевского режима выступил в режиме онлайн на заседании Европейского совета. А глава офиса президента Украины Андрей Ермак сделал откровенно провокационное заявление о том, что дает соответствующие поручения своим подчиненным, готовящим текст соглашения с Соединенными Штатами, которое "должно работать не хуже американского меморандума с Израилем". Вот американцы удивятся-то!
Причем Украину даже не отрезвили пояснения, которые сразу дали официальные представители как раз тех держав, которые напрямую участвовали в отражении ракетной атаки против Израиля, — Британии и США. Спикер Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби заявил: "Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз. Президент ясно дал понять с самого начала конфликта на Украине, что США не собираются участвовать в этом столкновении в боевой роли".
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В США раскрыли, сколько помощи Украине выделят из бюджета согласно проекту
17 апреля, 20:16
Еще более четко и ясно высказался министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон. В интервью радио LBC он прямо пояснил, почему Британия не может сбивать российские ракеты над Украиной: "Если вы хотите избежать эскалации и не доводить дело до более широкой европейской войны, я думаю, вы должны избегать того, что войска НАТО напрямую вступят в бой с российскими. Это было бы угрозой опасной эскалации".
Какие еще ответы нужны Зеленскому? Да, его западные спонсоры ему прямо говорят, что Украина — это не Израиль. Да, ему открыто пояснили, что попытка американо-британской авиации сбивать российские ракеты и тем более самолеты приведет к третьей мировой войне, чего все хотят избежать.
И кстати, британская пресса даже раскритиковала Кэмерона за эту несвойственную ему откровенность. Ведущий внешнеполитический колумнист газеты The Times Роджер Бойес написал колонку под характерным заголовком "Запутавшийся Байден боится Путина больше, чем Ирана" — еще одно объяснение специально для Зеленского. В ней автор пожурил главу своего МИД: "В мире блефа и балансирования на грани войны некоторые вещи должны оставаться невысказанными, и это была одна из них". То есть журналист дал понять: все согласны со словами Кэмерона, просто зачем же их надо было говорить вслух и так уж в лоб!
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Байден пообещал подписать проекты по помощи Украине и Израилю
17 апреля, 21:26
Но ту истерику, которая царит в украинском информационном пространстве после этих заявлений, простыми словами описать сложно. "Украину кинули!" — это еще самое приличное из того, что кричат в тамошних эфирах. Это помимо откровенно матерной брани в адрес своих же западных благодетелей, которая также льется из уст штатных пропагандистов.
В упомянутом интервью американскому PBS Зеленский удивленно махал руками по поводу реакции Запада на нужды его режима: "Это значит, что всем все равно, сколько людей гибнет на Украине каждый день. Им важно, какие у них рейтинги!" С одной стороны, изумление лидера режима, отменившего выборы в своей стране, понятно: ему-то давно глубоко плевать на рейтинги. С другой стороны, так и хочется спросить: а тебя разве с самого начала не предупредили, что Западу действительно плевать на то, сколько жителей Украины погибнет? Ведь тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон в начале февраля 2022 года прямо велел украинцам "сражаться до последней капли крови" (вне зависимости от того, хотят они этого или нет), стоя всего в метре от Зеленского. Неужели этот приказ можно было трактовать как-то иначе? Что теперь так удивляет бывшего комика "Квартала 95" в позиции Запада?
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
"Американцы требуют": в США сделали неожиданное заявление об Украине
Вчера, 09:37
Да, Джонсонам, Байденам, Кэмеронам, Шольцам, Макронам абсолютно все равно, сколько погибнет украинцев. Мало того, чем их больше погибнет, тем для Запада лучше! По той простой причине, что на Западе украинцев считают русскими! Как, кстати, считал и сам Зеленский всего-то десять лет назад, когда, выступая с гастролями в Донецкой Народной Республике (заметьте, уже провозглашенной на тот момент!), он прямо заявил, что украинцы и русские — это один народ. И он в самом деле думает, что теперь за этот народ Запад будет сражаться так же, как за Израиль?
Украинцы безутешно стенают по поводу того, что Запад не хочет поставить их с Израилем на одну доску. Но еще до ракетных атак Ирана украинский политолог Вадим Карасев, обсуждая перспективы затяжного конфликта на Украине по сценарию многолетнего арабо-израильского противостояния, сразу предупредил ошалевших от такого подхода коллег: "Но вы не думайте, что вы будете Израилем". Он пояснил: "Для того чтобы быть Израилем, надо много чего иметь. Во-первых, не иметь такого врага, как Россия. Она большая, ресурсная, с атомным оружием, с запуском ракет. Мы можем только, как палестинцы, дронами обстреливать НПЗ. А они в ответ будут ракетами". Что ж, хоть кто-то на Украине понимает, почему она не может быть Израилем, как бы ни пучил глаза Зеленский в интервью для западных СМИ.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Боррель заявил, что Запад не может оказывать помощь Украине, как Израилю
16 апреля, 21:02
При этом лично Джо Байден решил чуток подсластить пилюлю Украине, опубликовав на страницах газеты The Wall Street Journal статью под заголовком "Украина и Израиль: момент истины". То есть как бы поставил эти два государства на одну доску — редакция даже проиллюстрировала ее фотографией Владимира Зеленского и Биньямина Нетаньяху, пожимающих друг другу руки. Но президент США упомянул эти страны вместе исключительно из-за готовящихся в конгрессе законопроектов по их финансированию. При этом подчеркнул, что Америка не собирается ни с кем воевать напрямую и даже хочет заработать на этих конфликтах, создав дополнительно рабочие места примерно в 40 штатах.
Так что пусть украинцы и лично Зеленский не обманываются: слова Байдена ни в коем случае не отменяют ничего из того, что сказали Кэмерон, Кирби и масса других западных деятелей по поводу Украины. Запад вам выделяет деньги именно для того, чтобы вы "сражались до последней капли крови", то есть погибли все поголовно. И не делайте потом удивленных глаз, вам уже все объяснили: воевать за вас никто не намерен.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
В Киеве ждут от США гарантии безопасности, аналогичные израильским
17 апреля, 11:52
 
Специальная военная операция на УкраинеАналитикаУкраинаИзраильСШАВладимир ЗеленскийДэвид КэмеронДжон КирбиНАТОЕвропейский советИранОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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