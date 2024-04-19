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В Тюменской области шесть населенных пунктов отрезало "большой водой"
В Тюменской области шесть населенных пунктов отрезало "большой водой" - РИА Новости, 19.04.2024
В Тюменской области шесть населенных пунктов отрезало "большой водой"
Шесть населенных пунктов в четырех районах Тюменской области отрезаны "большой водой", работают лодочные переправы, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T11:58
2024-04-19T11:58
2024-04-19T12:09
тюменская область
ишимский район
казанский район
наводнения в россии — 2024
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Шесть населенных пунктов в четырех районах Тюменской области отрезаны "большой водой", работают лодочные переправы, сообщает правительство региона. "В населенных пунктах, которые отрезала большая вода, для обеспечения безопасности организованы временные посты пожарной охраны: д. Рагозина и д. Орловка, Ишимский район; с. Назарово, Абатский район; с. Жигули и д. Тюлешов Бор, Викуловский район; д. Малые Ярки, Казанский район", - говорится в сообщении правительства Тюменской области в Telegram-канале. Как уточняется, в Ишимском и Казанском районах работают лодочные переправы. Сотрудники МЧС перевозят людей, доставляют продукты питания и медикаменты. "Они действуют: между деревнями Большие Ярки – Малые Ярки (Казанский район); в деревне Рагозина (Ишимский район)", сообщают власти.
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, ишимский район, казанский район, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Ишимский район, Казанский район, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Тюменской области шесть населенных пунктов отрезало "большой водой"
Шесть сел и деревень в четырех районах Тюменской области отрезало большой водой