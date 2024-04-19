https://ria.ru/20240419/tyumen-1941008356.html

В Тюменской области шесть населенных пунктов отрезало "большой водой"

В Тюменской области шесть населенных пунктов отрезало "большой водой" - РИА Новости, 19.04.2024

В Тюменской области шесть населенных пунктов отрезало "большой водой"

Шесть населенных пунктов в четырех районах Тюменской области отрезаны "большой водой", работают лодочные переправы, сообщает правительство региона. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T11:58

2024-04-19T11:58

2024-04-19T12:09

тюменская область

ишимский район

казанский район

наводнения в россии — 2024

происшествия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Шесть населенных пунктов в четырех районах Тюменской области отрезаны "большой водой", работают лодочные переправы, сообщает правительство региона. "В населенных пунктах, которые отрезала большая вода, для обеспечения безопасности организованы временные посты пожарной охраны: д. Рагозина и д. Орловка, Ишимский район; с. Назарово, Абатский район; с. Жигули и д. Тюлешов Бор, Викуловский район; д. Малые Ярки, Казанский район", - говорится в сообщении правительства Тюменской области в Telegram-канале. Как уточняется, в Ишимском и Казанском районах работают лодочные переправы. Сотрудники МЧС перевозят людей, доставляют продукты питания и медикаменты. "Они действуют: между деревнями Большие Ярки – Малые Ярки (Казанский район); в деревне Рагозина (Ишимский район)", сообщают власти.

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

тюменская область

ишимский район

казанский район

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Кирилл Волков

тюменская область, ишимский район, казанский район, наводнения в россии — 2024, происшествия