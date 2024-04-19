https://ria.ru/20240419/tobol-1940973265.html

Уровень реки Тобол у Кургана достиг 1012 сантиметров

Уровень реки Тобол у Кургана достиг 1012 сантиметров - РИА Новости, 19.04.2024

Уровень реки Тобол у Кургана достиг 1012 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) пятницы, вырос за четыре часа на 4 сантиметра и достиг 1012 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T10:07

2024-04-19T10:07

2024-04-19T10:16

тобол (река)

курган

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) пятницы, вырос за четыре часа на 4 сантиметра и достиг 1012 сантиметров, сообщает горадминистрация.По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 12.00 (10.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1012 сантиметров.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) пятницы уровень составлял 1008 см.Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

https://ria.ru/20240418/naberezhnaya-1940704569.html

тобол (река)

курган

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, происшествия