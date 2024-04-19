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Уровень реки Тобол у Кургана достиг 1012 сантиметров - РИА Новости, 19.04.2024
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10:07 19.04.2024 (обновлено: 10:16 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/tobol-1940973265.html
Уровень реки Тобол у Кургана достиг 1012 сантиметров
Уровень реки Тобол у Кургана достиг 1012 сантиметров - РИА Новости, 19.04.2024
Уровень реки Тобол у Кургана достиг 1012 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) пятницы, вырос за четыре часа на 4 сантиметра и достиг 1012 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:07
2024-04-19T10:16
тобол (река)
курган
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) пятницы, вырос за четыре часа на 4 сантиметра и достиг 1012 сантиметров, сообщает горадминистрация.По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 12.00 (10.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1012 сантиметров.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) пятницы уровень составлял 1008 см.Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
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тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень реки Тобол у Кургана достиг 1012 сантиметров

Уровень реки Тобол у Кургана за четыре часа вырос на четыре сантиметра

© РИА НовостиЗатопленная набережная в центре Кургана
Затопленная набережная в центре Кургана
© РИА Новости
Затопленная набережная в центре Кургана
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) пятницы, вырос за четыре часа на 4 сантиметра и достиг 1012 сантиметров, сообщает горадминистрация.
По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 12.00 (10.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1012 сантиметров.
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16 апреля, 08:00
Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) пятницы уровень составлял 1008 см.
Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
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Набережную Тобола в Кургане частично затопило
Вчера, 06:20
 
Тобол (река)КурганНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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