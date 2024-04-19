https://ria.ru/20240419/tobol-1940973265.html
Уровень реки Тобол у Кургана достиг 1012 сантиметров
Уровень реки Тобол у Кургана достиг 1012 сантиметров - РИА Новости, 19.04.2024
Уровень реки Тобол у Кургана достиг 1012 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) пятницы, вырос за четыре часа на 4 сантиметра и достиг 1012 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T10:07
2024-04-19T10:07
2024-04-19T10:16
тобол (река)
курган
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940969918_0:31:1280:751_1920x0_80_0_0_a618d24c1bb7381bc9aef86b847d1c23.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 19 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 12.00 (10.00 мск) пятницы, вырос за четыре часа на 4 сантиметра и достиг 1012 сантиметров, сообщает горадминистрация.По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 12.00 (10.00 мск) 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 1012 сантиметров.Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) пятницы уровень составлял 1008 см.Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html
https://ria.ru/20240418/naberezhnaya-1940704569.html
тобол (река)
курган
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1940969918_130:0:1149:764_1920x0_80_0_0_66314b723102590b4ee1855b74aa3d87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень реки Тобол у Кургана достиг 1012 сантиметров
Уровень реки Тобол у Кургана за четыре часа вырос на четыре сантиметра