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Telegram добавит возможность продавать стикеры в виде NFT - РИА Новости, 19.04.2024
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18:55 19.04.2024 (обновлено: 19:29 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/telegram-1941131052.html
Telegram добавит возможность продавать стикеры в виде NFT
Telegram добавит возможность продавать стикеры в виде NFT - РИА Новости, 19.04.2024
Telegram добавит возможность продавать стикеры в виде NFT
Основатель Telegram Павел Дуров в кулуарах конференции Token-2049 в Дубае анонсировал токенизацию стикеров и эмодзи, которые можно будет продавать в виде NFT. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:55
2024-04-19T19:29
общество
технологии
россия
павел дуров
эльдар муртазин
telegram
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров в кулуарах конференции Token-2049 в Дубае анонсировал токенизацию стикеров и эмодзи, которые можно будет продавать в виде NFT. &quot;Следующий шаг, который мы собираемся предпринять, — токенизировать стикеры Telegram. &lt;...&gt; Мы считаем, что эмодзи также могут стать NFT. Они почти как стикеры, но вы можете включить несколько эмодзи в одно сообщение&quot;, — подчеркнул он.Дуров добавил, что компания собирается полагаться на блокчейн TON.Основатель Telegram также рассказал, что в мессенджере появится механизм, с помощью которого пользователи смогут оставлять "донаты" авторам каналов в криптовалюте. В марте мессенджер запустил монетизацию — авторы каналов с аудиторией более одной тысячи человек будут получать 50% дохода от рекламы, которая отображается в них. Ранее Дуров рассказал, что рекламная платформа Telegram откроется в марте почти в ста новых странах. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявлял в беседе с РИА Новости, что монетизация каналов в России и ряде других стран работать не будет — на этих рынках уже действует рекламная бизнес-модель, согласно которой рекламу выкупают блоками на долгий срок. Он добавил, что такую модель монетизации технически сложно организовать в России: к примеру, выплаты иноагентам будут нарушать закон.
https://ria.ru/20240331/telegram-1936994342.html
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общество, технологии, россия, павел дуров, эльдар муртазин, telegram
Общество, Технологии, Россия, Павел Дуров, Эльдар Муртазин, Telegram
Telegram добавит возможность продавать стикеры в виде NFT

Дуров: в Telegram появится возможность продавать стикеры и эмодзи в виде NFT

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера
Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип мессенджера Telegram на экранах смартфона и компьютера. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров в кулуарах конференции Token-2049 в Дубае анонсировал токенизацию стикеров и эмодзи, которые можно будет продавать в виде NFT.
«

"Следующий шаг, который мы собираемся предпринять, — токенизировать стикеры Telegram. <...> Мы считаем, что эмодзи также могут стать NFT. Они почти как стикеры, но вы можете включить несколько эмодзи в одно сообщение", — подчеркнул он.

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Дуров добавил, что компания собирается полагаться на блокчейн TON.
Основатель Telegram также рассказал, что в мессенджере появится механизм, с помощью которого пользователи смогут оставлять "донаты" авторам каналов в криптовалюте.
В марте мессенджер запустил монетизацию — авторы каналов с аудиторией более одной тысячи человек будут получать 50% дохода от рекламы, которая отображается в них. Ранее Дуров рассказал, что рекламная платформа Telegram откроется в марте почти в ста новых странах.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявлял в беседе с РИА Новости, что монетизация каналов в России и ряде других стран работать не будет — на этих рынках уже действует рекламная бизнес-модель, согласно которой рекламу выкупают блоками на долгий срок. Он добавил, что такую модель монетизации технически сложно организовать в России: к примеру, выплаты иноагентам будут нарушать закон.
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ОбществоТехнологииРоссияПавел ДуровЭльдар МуртазинTelegram
 
 
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