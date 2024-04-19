https://ria.ru/20240419/telegram-1941131052.html

Telegram добавит возможность продавать стикеры в виде NFT

Telegram добавит возможность продавать стикеры в виде NFT - РИА Новости, 19.04.2024

Telegram добавит возможность продавать стикеры в виде NFT

Основатель Telegram Павел Дуров в кулуарах конференции Token-2049 в Дубае анонсировал токенизацию стикеров и эмодзи, которые можно будет продавать в виде NFT. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:55

2024-04-19T18:55

2024-04-19T19:29

общество

технологии

россия

павел дуров

эльдар муртазин

telegram

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров в кулуарах конференции Token-2049 в Дубае анонсировал токенизацию стикеров и эмодзи, которые можно будет продавать в виде NFT. "Следующий шаг, который мы собираемся предпринять, — токенизировать стикеры Telegram. <...> Мы считаем, что эмодзи также могут стать NFT. Они почти как стикеры, но вы можете включить несколько эмодзи в одно сообщение", — подчеркнул он.Дуров добавил, что компания собирается полагаться на блокчейн TON.Основатель Telegram также рассказал, что в мессенджере появится механизм, с помощью которого пользователи смогут оставлять "донаты" авторам каналов в криптовалюте. В марте мессенджер запустил монетизацию — авторы каналов с аудиторией более одной тысячи человек будут получать 50% дохода от рекламы, которая отображается в них. Ранее Дуров рассказал, что рекламная платформа Telegram откроется в марте почти в ста новых странах. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявлял в беседе с РИА Новости, что монетизация каналов в России и ряде других стран работать не будет — на этих рынках уже действует рекламная бизнес-модель, согласно которой рекламу выкупают блоками на долгий срок. Он добавил, что такую модель монетизации технически сложно организовать в России: к примеру, выплаты иноагентам будут нарушать закон.

https://ria.ru/20240331/telegram-1936994342.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, павел дуров, эльдар муртазин, telegram