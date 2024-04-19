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Россия убеждена в необходимости продолжать СВО, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 19.04.2024 (обновлено: 14:42 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/svo-1941023629.html
Россия убеждена в необходимости продолжать СВО, заявил Лавров
Россия убеждена в необходимости продолжать СВО, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024
Россия убеждена в необходимости продолжать СВО, заявил Лавров
У России есть полная убежденность, что нужно продолжать специальную военную операцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:44
2024-04-19T14:42
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
сергей лавров
интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. У России есть полная убежденность, что нужно продолжать специальную военную операцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."У нас есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".Он добавил, что Россия обозначает готовность к переговорам, и это действительно так, но разговоры с Владимиром Зеленским бессмысленны, в том числе из-за того, что его хозяева боятся потерять свою гегемонию.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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4.7
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Лавров: у России есть полная убежденность в необходимости продолжать СВО
Лавров: у России есть полная убежденность в необходимости продолжать СВО
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россия, украина, в мире, сергей лавров, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров, Интервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
Россия убеждена в необходимости продолжать СВО, заявил Лавров

Лавров: у России есть полная убежденность в необходимости продолжать СВО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. У России есть полная убежденность, что нужно продолжать специальную военную операцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"У нас есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".
Он добавил, что Россия обозначает готовность к переговорам, и это действительно так, но разговоры с Владимиром Зеленским бессмысленны, в том числе из-за того, что его хозяева боятся потерять свою гегемонию.
Изображение сгенерировано ИИ
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14 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреСергей ЛавровИнтервью Лаврова трем российским радиостанциям — 2024
 
 
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