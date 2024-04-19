https://ria.ru/20240419/svo-1941023629.html

Россия убеждена в необходимости продолжать СВО, заявил Лавров

Россия убеждена в необходимости продолжать СВО, заявил Лавров - РИА Новости, 19.04.2024

Россия убеждена в необходимости продолжать СВО, заявил Лавров

У России есть полная убежденность, что нужно продолжать специальную военную операцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:44

2024-04-19T12:44

2024-04-19T14:42

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

сергей лавров

интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. У России есть полная убежденность, что нужно продолжать специальную военную операцию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."У нас есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию", - сказал Лавров в интервью радио Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".Он добавил, что Россия обозначает готовность к переговорам, и это действительно так, но разговоры с Владимиром Зеленским бессмысленны, в том числе из-за того, что его хозяева боятся потерять свою гегемонию.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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Лавров: у России есть полная убежденность в необходимости продолжать СВО Лавров: у России есть полная убежденность в необходимости продолжать СВО 2024-04-19T12:44 true PT0M18S

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Кирилл Волков

россия, украина, в мире, сергей лавров, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024