https://ria.ru/20240419/strelba-1941144997.html

В Дагестане мужчина открыл стрельбу возле кафе

В Дагестане мужчина открыл стрельбу возле кафе - РИА Новости, 19.04.2024

В Дагестане мужчина открыл стрельбу возле кафе

Стрельба произошла возле кафе в дагестанском Дербенте, один человек пострадал, сообщили в пятницу в МВД республики в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T20:25

2024-04-19T20:25

2024-04-19T20:28

происшествия

россия

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мвд по республике дагестан

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МАХАЧКАЛА, 19 апр - РИА Новости. Стрельба произошла возле кафе в дагестанском Дербенте, один человек пострадал, сообщили в пятницу в МВД республики в Telegram-канале. "По предварительной информации, сегодня, примерно в 19.00 (мск), по улице Пушкина в Дербенте в ходе конфликта, произошедшего на фоне ранее сложившихся неприязненных отношений, 28-летний житель Дербента произвел несколько выстрелов в 39-летнего местного жителя из травматического пистолета и скрылся с места происшествия на автомобиле Lexus LX570", – рассказало ведомство.Пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что выехавшие на место полицейские установили личность подозреваемого, принимаются меры по его задержанию. Руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева сообщила РИА Новости, что стрельба была произведена возле кафе. По ее словам, жизни пострадавшего ничего не угрожает. Также она опровергла распространяемую информацию о том, что пострадал еще и ребенок.

https://ria.ru/20240308/strelba-1931925379.html

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Максим Зубков

Максим Зубков

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Максим Зубков

происшествия, россия, республика дагестан, мвд по республике дагестан