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В Дагестане мужчина открыл стрельбу возле кафе - РИА Новости, 19.04.2024
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20:25 19.04.2024 (обновлено: 20:28 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/strelba-1941144997.html
В Дагестане мужчина открыл стрельбу возле кафе
В Дагестане мужчина открыл стрельбу возле кафе - РИА Новости, 19.04.2024
В Дагестане мужчина открыл стрельбу возле кафе
Стрельба произошла возле кафе в дагестанском Дербенте, один человек пострадал, сообщили в пятницу в МВД республики в Telegram-канале. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T20:25
2024-04-19T20:28
происшествия
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 19 апр - РИА Новости. Стрельба произошла возле кафе в дагестанском Дербенте, один человек пострадал, сообщили в пятницу в МВД республики в Telegram-канале. &quot;По предварительной информации, сегодня, примерно в 19.00 (мск), по улице Пушкина в Дербенте в ходе конфликта, произошедшего на фоне ранее сложившихся неприязненных отношений, 28-летний житель Дербента произвел несколько выстрелов в 39-летнего местного жителя из травматического пистолета и скрылся с места происшествия на автомобиле Lexus LX570&quot;, – рассказало ведомство.Пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что выехавшие на место полицейские установили личность подозреваемого, принимаются меры по его задержанию. Руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева сообщила РИА Новости, что стрельба была произведена возле кафе. По ее словам, жизни пострадавшего ничего не угрожает. Также она опровергла распространяемую информацию о том, что пострадал еще и ребенок.
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происшествия, россия, республика дагестан, мвд по республике дагестан
Происшествия, Россия, Республика Дагестан, МВД по Республике Дагестан
В Дагестане мужчина открыл стрельбу возле кафе

МВД Дагестана сообщило о стрельбе возле кафе, один человек пострадал

© Фото : МВД по Республике Дагестан/TelegramМесто стрельбы возле кафе в дагестанском Дербенте. 19 апреля 2024
Место стрельбы возле кафе в дагестанском Дербенте. 19 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : МВД по Республике Дагестан/Telegram
Место стрельбы возле кафе в дагестанском Дербенте. 19 апреля 2024
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МАХАЧКАЛА, 19 апр - РИА Новости. Стрельба произошла возле кафе в дагестанском Дербенте, один человек пострадал, сообщили в пятницу в МВД республики в Telegram-канале.
«

"По предварительной информации, сегодня, примерно в 19.00 (мск), по улице Пушкина в Дербенте в ходе конфликта, произошедшего на фоне ранее сложившихся неприязненных отношений, 28-летний житель Дербента произвел несколько выстрелов в 39-летнего местного жителя из травматического пистолета и скрылся с места происшествия на автомобиле Lexus LX570", – рассказало ведомство.

Пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что выехавшие на место полицейские установили личность подозреваемого, принимаются меры по его задержанию.
Руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева сообщила РИА Новости, что стрельба была произведена возле кафе. По ее словам, жизни пострадавшего ничего не угрожает. Также она опровергла распространяемую информацию о том, что пострадал еще и ребенок.
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ПроисшествияРоссияРеспублика ДагестанМВД по Республике Дагестан
 
 
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