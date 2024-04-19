В Дагестане мужчина открыл стрельбу возле кафе
МВД Дагестана сообщило о стрельбе возле кафе, один человек пострадал
© Фото : МВД по Республике Дагестан/TelegramМесто стрельбы возле кафе в дагестанском Дербенте. 19 апреля 2024
Место стрельбы возле кафе в дагестанском Дербенте. 19 апреля 2024
МАХАЧКАЛА, 19 апр - РИА Новости. Стрельба произошла возле кафе в дагестанском Дербенте, один человек пострадал, сообщили в пятницу в МВД республики в Telegram-канале.
«
"По предварительной информации, сегодня, примерно в 19.00 (мск), по улице Пушкина в Дербенте в ходе конфликта, произошедшего на фоне ранее сложившихся неприязненных отношений, 28-летний житель Дербента произвел несколько выстрелов в 39-летнего местного жителя из травматического пистолета и скрылся с места происшествия на автомобиле Lexus LX570", – рассказало ведомство.
Пострадавшего госпитализировали. Отмечается, что выехавшие на место полицейские установили личность подозреваемого, принимаются меры по его задержанию.
Руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева сообщила РИА Новости, что стрельба была произведена возле кафе. По ее словам, жизни пострадавшего ничего не угрожает. Также она опровергла распространяемую информацию о том, что пострадал еще и ребенок.