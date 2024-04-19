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В Павлограде прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:09 19.04.2024 (обновлено: 01:18 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/strana-1940927453.html
В Павлограде прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Павлограде прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
В Павлограде прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T00:09
2024-04-19T01:18
в мире
павлоград
днепропетровская область
украина
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области", - говорится в сообщении издания, опубликованном в Telegram-канале. На данный момент, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, тревога звучит в пяти областях на юго-востоке Украины.
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павлоград
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в мире, павлоград, днепропетровская область, украина
В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
В Павлограде прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Страна.ua": в Павлограде в Днепропетровской области прогремели взрывы

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области", - говорится в сообщении издания, опубликованном в Telegram-канале.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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12 февраля, 00:19
На данный момент, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, тревога звучит в пяти областях на юго-востоке Украины.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПавлоградДнепропетровская областьУкраина
 
 
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