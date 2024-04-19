https://ria.ru/20240419/strana-1940927453.html

В Павлограде прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Павлограде прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2024

В Павлограде прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T00:09

2024-04-19T00:09

2024-04-19T01:18

в мире

павлоград

днепропетровская область

украина

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919319639_157:121:1226:722_1920x0_80_0_0_90c935f5bba078518068a5c200c8c7f3.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области", - говорится в сообщении издания, опубликованном в Telegram-канале. На данный момент, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, тревога звучит в пяти областях на юго-востоке Украины.

https://ria.ru/20240212/vzryvy-1926753956.html

павлоград

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, павлоград, днепропетровская область, украина