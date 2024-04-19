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В Павлограде прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Павлограде прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.04.2024
В Павлограде прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T00:09
2024-04-19T00:09
2024-04-19T01:18
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Взрывы раздались в городе Павлоград в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Павлограде Днепропетровской области", - говорится в сообщении издания, опубликованном в Telegram-канале. На данный момент, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации, тревога звучит в пяти областях на юго-востоке Украины.
https://ria.ru/20240212/vzryvy-1926753956.html
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в мире, павлоград, днепропетровская область, украина
В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Украина, Специальная военная операция на Украине
В Павлограде прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Павлограде в Днепропетровской области прогремели взрывы