https://ria.ru/20240419/spetsoperatsiya-1941115247.html

Спецоперация, 19 апреля: Россия не приостановит бои в случае переговоров

Спецоперация, 19 апреля: Россия не приостановит бои в случае переговоров - РИА Новости, 19.04.2024

Спецоперация, 19 апреля: Россия не приостановит бои в случае переговоров

Об интервью Сергея Лаврова российским СМИ, попытках Киева атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:01

2024-04-19T18:01

2024-04-19T21:32

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

сергей лавров

дональд трамп

сергей шойгу

евросовет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941023992_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_91270d8c459eec43d5aa9195c25d1c11.jpg

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Об интервью Сергея Лаврова российским СМИ, попытках Киева атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Интервью Сергея ЛавроваРоссия в случае возобновления диалога с Украиной не будет останавливать боевые действия, заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров. В интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" он мотивировал эту позицию тем, что даже во время переговоров "процесс должен идти", а "реалии на земле стали другими". Министр пояснил, что речь идет не только о положении войск, но и о вхождении в состав России новых регионов, которые теперь упомянуты в Конституции. Он также подчеркнул, что веры киевскому руководству у Москвы нет. По его словам, у России есть полная убежденность в необходимости сегодня продолжать спецоперацию. При этом министр отметил, что Москва всегда предпочитает переговоры "дракам и войнам", напомнив о встречах по украинскому урегулированию в Белоруссии и Стамбуле. В беседе с журналистами Лавров приоткрыл некоторые детали стамбульских переговоров с Киевом в 2022 году. По его словам, гарантии безопасности Украины в рамках тех соглашений могли быть "предельно серьезными". Глава МИД отметил, что "пределом серьезности" считалась пятая статья Вашингтонского договора о создании НАТО, хотя дословно воспроизводить ее не планировалось. Отдельно подчеркивалось, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс. Кроме того, в документе шла речь о том, что на Украине не будет иностранных военных баз, не будут проводиться учения с участием третьих стран (исключение — согласие всех стран-гарантов, включая Россию и Китай). Лавров рассказал, что после согласования основного текста Киев начал вносить правки "по мелочи". По мнению министра, это было первым признаком того, что кто-то уже тогда запретил украинской стороне подписывать договоренности или предложил подольше "подурить голову этим русским".Ход спецоперацииМинобороны России опубликовало в пятницу недельную сводку, в которой сообщило, что в период с 13 по 19 апреля 2024 года российские войска нанесли 34 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам российской энергетики и промышленности. В результате удалось поразить объекты энергетической отрасли, предприятия ВПК и железнодорожной инфраструктуры Украины, средства ПВО, арсеналы и хранилища топлива для военной техники. Также за минувшую неделю были поражены центры подготовки операторов дронов, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. За указанный период были уничтожены три украинских МиГ-29, четыре Ан-26, четыре пусковые установки С-300. Кроме того, за это время в плен сдались 27 украинских солдат.Больше защиты для танковМинистр обороны Сергей Шойгу посетил с проверкой оборонное предприятие в Омской области, выпускающее танки и тяжелые огнеметные системы. Во время визита глава военного ведомства поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков, которые выполняют задачи в зоне СВО.На заводе министру доложили, что сейчас танки Т-80БВМ нового образца при производстве уже на конвейере оснащаются комплексом средств маскировки "Накидка" и защитным козырьком. Все бронемашины отгружаются предприятием сразу с дополнительным модулем защиты башни. Согласно сообщению Минобороны, указанное предприятие за 2023 год в 2,5 раза нарастило производство ТОС-1А "Солнцепек". Уточняется, что объемы выпуска этих огнеметных систем возросли за счет расширения производственных мощностей, перехода на круглосуточную работу по двухсменному графику и увеличения численности персонала. Украинские удары по РоссииСистемы ПВО в ночь на пятницу сбили 25 украинских снарядов РСЗО Vampire и три беспилотника над Белгородской областью, а также три ракеты ATACMS над акваторией Черного моря. Кроме того, ВСУ обстреляли село Ясные Зори в Белгородской области, в результате два человека пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Поддержка Украины ЗападомЭкс-президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал Европу "шевелиться", раскритиковав европейцев за то, что они тратят на помощь Украине меньше, чем Вашингтон. По его словам, Соединенные Штаты дали Киеву на "100 миллиардов долларов" больше, чем Европа. Трамп при этом вновь заявил, что если бы он был действующим президентом США вместо Джо Байдена, то конфликт между Россией и Украиной "никогда бы не начался". На выпад бывшего американского президента отреагировал глава Евросовета Шарль Мишель. Он заявил, что ЕС уже направил Киеву 143 миллиарда евро (150 миллиардов долларов).

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: Россия в случае новых переговоров не будет делать никаких пауз в боевых действиях с Украиной Лавров: Россия в случае новых переговоров не будет делать никаких пауз в боевых действиях с Украиной 2024-04-19T18:01 true PT0M12S

Лавров: у России есть полная убежденность в необходимости продолжать СВО Лавров: у России есть полная убежденность в необходимости продолжать СВО 2024-04-19T18:01 true PT0M18S

Лавров: "Обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться Россия" "Формула Зеленского" должна быть отвергнута как фундамент для урегулирования украинского конфликта, обсуждать нужно основы, на которых готова договариваться Россия, заявил глава МИД России Сергей Лавров. В интервью радиостанциям Sputnik, "Комсомольская правда" и "Говорит Москва" министр отметил, что Россия уважает позицию Китая, представители которого высказывались в пользу созыва конференции, приемлемой для России и для Украины. "Это значит, не с "формулы Зеленского" надо начинать, ее надо вообще в сторону... Если хотят, как сказал президент, давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться", - отметил Лавров. При этом он добавил, что Швейцария, которая превратилась из нейтральной страны в "откровенно враждебную", для переговоров по украинскому конфликту не подходит. 2024-04-19T18:01 true PT0M45S

Минобороны РФ о продвижении в глубину обороны противника на Авдеевском направлении На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой Народной Республике и продолжили продвижение в глубину обороны противника. 2024-04-19T18:01 true PT0M30S

Украинский военнопленный о том, что сдался в плен с помощью российского беспилотника Попавший в плен украинский солдат Виктор Федорчук рассказал, что сдался в плен с помощью российского беспилотника. 2024-04-19T18:01 true PT4M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, киев, сергей лавров, дональд трамп, сергей шойгу, евросовет, нато, вооруженные силы украины, миг-29, ан-26, зрк с-300, интервью лаврова трем российским радиостанциям — 2024