https://ria.ru/20240419/spetsoperatsiya-1940950410.html
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 19.04.2024
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
Инфраструктурный объект поврежден в Криворожском районе Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу глава областной военной администрации Сергей... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T07:47
2024-04-19T07:47
2024-04-19T07:47
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Криворожском районе Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу глава областной военной администрации Сергей Лысак. Украинские СМИ в ночь на пятницу сообщали о серии взрывов в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. "В Криворожском районе поврежден инфраструктурный объект", - написал Лысак в своем Telegram-канале. При этом Лысак не уточнил, о каком именно инфраструктурном объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240419/podpole-1940948933.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
Власти Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта