https://ria.ru/20240419/spetsoperatsiya-1940950410.html

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 19.04.2024

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Инфраструктурный объект поврежден в Криворожском районе Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу глава областной военной администрации Сергей... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T07:47

2024-04-19T07:47

2024-04-19T07:47

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Инфраструктурный объект поврежден в Криворожском районе Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу глава областной военной администрации Сергей Лысак. Украинские СМИ в ночь на пятницу сообщали о серии взрывов в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. "В Криворожском районе поврежден инфраструктурный объект", - написал Лысак в своем Telegram-канале. При этом Лысак не уточнил, о каком именно инфраструктурном объекте идет речь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240419/podpole-1940948933.html

https://ria.ru/20231024/povrezhdeniya-1905018793.html

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в мире, днепропетровская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины