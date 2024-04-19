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Американское СМИ назвало два фактора, в которых ВС России превосходят ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:56 19.04.2024 (обновлено: 17:00 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/rossiya-1941097338.html
Американское СМИ назвало два фактора, в которых ВС России превосходят ВСУ
Американское СМИ назвало два фактора, в которых ВС России превосходят ВСУ - РИА Новости, 19.04.2024
Американское СМИ назвало два фактора, в которых ВС России превосходят ВСУ
Россия выигрывает в конфликте с Украиной за счет большого числа солдат, а также возможности вооружать их надежным оружием, заявила газета Wall Street Journal со РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T16:56
2024-04-19T17:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия выигрывает в конфликте с Украиной за счет большого числа солдат, а также возможности вооружать их надежным оружием, заявила газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов. "Кремль извлек выгоду из своего подавляющего преимущества в численности солдат, своей способности вооружить их старым, но надежным оружием", - отмечает газета. Издание отмечает, что России удается выполнять цели СВО благодаря перевода экономики "на военные рельсы". Одновременно с этим издание утверждает, что РФ на фоне санкций якобы создала новые цепочки поставок для получения западных компонентов для высокотехнологичной военной техники через третьи страны. При этом издание не приводит каких-либо доказательств таких поставок. "Россия нарастила военное производство, пополнив запасы стандартного оружия и боеприпасов, и, вероятно, сможет выдержать... конфликт на Украине как минимум в течение следующих двух лет", - заявила газета. Газета отмечает со ссылкой на аналитиков, что такая характеристика производства РФ служит "отрезвляющей оценкой" для Киева. Ранее колумнист британской газеты Times Иан Мартин выразил мнение, что неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html
https://ria.ru/20240126/ukraina-1923519021.html
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россия, украина, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Американское СМИ назвало два фактора, в которых ВС России превосходят ВСУ

WSJ: Россия побеждает в конфликте за счет числа солдат и надежного оружия

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия выигрывает в конфликте с Украиной за счет большого числа солдат, а также возможности вооружать их надежным оружием, заявила газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.
"Кремль извлек выгоду из своего подавляющего преимущества в численности солдат, своей способности вооружить их старым, но надежным оружием", - отмечает газета. Издание отмечает, что России удается выполнять цели СВО благодаря перевода экономики "на военные рельсы".
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Одновременно с этим издание утверждает, что РФ на фоне санкций якобы создала новые цепочки поставок для получения западных компонентов для высокотехнологичной военной техники через третьи страны. При этом издание не приводит каких-либо доказательств таких поставок.
"Россия нарастила военное производство, пополнив запасы стандартного оружия и боеприпасов, и, вероятно, сможет выдержать... конфликт на Украине как минимум в течение следующих двух лет", - заявила газета.
Газета отмечает со ссылкой на аналитиков, что такая характеристика производства РФ служит "отрезвляющей оценкой" для Киева.
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Ранее колумнист британской газеты Times Иан Мартин выразил мнение, что неблагоприятная для Киева обстановка на поле боя заставляет Запад готовиться к "катастрофическому поражению" украинских сил, которым не хватает вооружения и боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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