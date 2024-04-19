https://ria.ru/20240419/probki-1941126979.html

В Петербурге из-за снегопада образовались восьмибалльные пробки

В Петербурге из-за снегопада образовались восьмибалльные пробки - РИА Новости, 19.04.2024

В Петербурге из-за снегопада образовались восьмибалльные пробки

Восьмибалльные пробки образовались ближе к вечеру в пятницу на дорогах Санкт-Петербурга, где идет сильный снег, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T18:35

2024-04-19T18:35

2024-04-19T18:38

санкт-петербург

фонтанка (река)

александр колесов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Восьмибалльные пробки образовались ближе к вечеру в пятницу на дорогах Санкт-Петербурга, где идет сильный снег, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". "18.00 мск пробки 8 баллов", – информирует сервис. Так, движение транспорта в центре города затруднено на Садовой улице от переулка Бойцова до Апраксина переулка, на набережной реки Фонтанки от Банного переулка в сторону Гороховой улицы, а также на Московском проспекте по направлению от набережной реки Фонтанки до Сенной площади и по каналу Грибоедова от Вознесенского моста до Гороховой улицы. К 19.00 пробки должны снизиться до семи баллов. В Петербурге в пятницу днем пошел сильный снег. По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, к вечеру высота снежного покрова может достичь 8 сантиметров.

https://ria.ru/20240403/sneg-1937676841.html

санкт-петербург

фонтанка (река)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, фонтанка (река), александр колесов