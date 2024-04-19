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В Петербурге из-за снегопада образовались восьмибалльные пробки - РИА Новости, 19.04.2024
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18:35 19.04.2024 (обновлено: 18:38 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/probki-1941126979.html
В Петербурге из-за снегопада образовались восьмибалльные пробки
В Петербурге из-за снегопада образовались восьмибалльные пробки - РИА Новости, 19.04.2024
В Петербурге из-за снегопада образовались восьмибалльные пробки
Восьмибалльные пробки образовались ближе к вечеру в пятницу на дорогах Санкт-Петербурга, где идет сильный снег, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T18:35
2024-04-19T18:38
санкт-петербург
фонтанка (река)
александр колесов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Восьмибалльные пробки образовались ближе к вечеру в пятницу на дорогах Санкт-Петербурга, где идет сильный снег, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". "18.00 мск пробки 8 баллов", – информирует сервис. Так, движение транспорта в центре города затруднено на Садовой улице от переулка Бойцова до Апраксина переулка, на набережной реки Фонтанки от Банного переулка в сторону Гороховой улицы, а также на Московском проспекте по направлению от набережной реки Фонтанки до Сенной площади и по каналу Грибоедова от Вознесенского моста до Гороховой улицы. К 19.00 пробки должны снизиться до семи баллов. В Петербурге в пятницу днем пошел сильный снег. По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, к вечеру высота снежного покрова может достичь 8 сантиметров.
https://ria.ru/20240403/sneg-1937676841.html
санкт-петербург
фонтанка (река)
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санкт-петербург, фонтанка (река), александр колесов
Санкт-Петербург, Фонтанка (река), Александр Колесов
В Петербурге из-за снегопада образовались восьмибалльные пробки

"Яндекс.Пробки": в Петербурге из-за снегопада образовались восьмибалльные пробки

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНевский проспект в Санкт-Петербурге. 19 апреля 2024
Невский проспект в Санкт-Петербурге. 19 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Невский проспект в Санкт-Петербурге. 19 апреля 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Восьмибалльные пробки образовались ближе к вечеру в пятницу на дорогах Санкт-Петербурга, где идет сильный снег, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".
«
"18.00 мск пробки 8 баллов", – информирует сервис.
Так, движение транспорта в центре города затруднено на Садовой улице от переулка Бойцова до Апраксина переулка, на набережной реки Фонтанки от Банного переулка в сторону Гороховой улицы, а также на Московском проспекте по направлению от набережной реки Фонтанки до Сенной площади и по каналу Грибоедова от Вознесенского моста до Гороховой улицы.
К 19.00 пробки должны снизиться до семи баллов.
В Петербурге в пятницу днем пошел сильный снег. По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, к вечеру высота снежного покрова может достичь 8 сантиметров.
Снег в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В Петербурге выпал снег
3 апреля, 18:30
 
Санкт-ПетербургФонтанка (река)Александр Колесов
 
 
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