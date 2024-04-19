https://ria.ru/20240419/predmet-1941020295.html

В Петербурге у железнодорожной станции нашли предмет, похожий на бомбу

В Петербурге у железнодорожной станции нашли предмет, похожий на бомбу - РИА Новости, 19.04.2024

В Петербурге у железнодорожной станции нашли предмет, похожий на бомбу

Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), обнаружен у железнодорожной станции Стрельна в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий по усилению... РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:31

2024-04-19T12:31

2024-04-19T12:31

происшествия

санкт-петербург

стрельна

октябрьская железная дорога

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), обнаружен у железнодорожной станции Стрельна в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий по усилению антитеррористической защищенности инфраструктурных объектов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "В ночь на 19 апреля у железнодорожной станции Стрельна Октябрьской железной дороги было обнаружено устройство, похожее на СВУ", – сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас проводится экспертиза находки, а также "другие необходимые мероприятия". Официальным комментарием правоохранителей по поводу обнаружения этого предмета РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240129/zaderzhanie-1924050797.html

санкт-петербург

стрельна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, стрельна, октябрьская железная дорога