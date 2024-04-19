https://ria.ru/20240419/predmet-1941020295.html
В Петербурге у железнодорожной станции нашли предмет, похожий на бомбу
В Петербурге у железнодорожной станции нашли предмет, похожий на бомбу - РИА Новости, 19.04.2024
В Петербурге у железнодорожной станции нашли предмет, похожий на бомбу
Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), обнаружен у железнодорожной станции Стрельна в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий по усилению... РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:31
2024-04-19T12:31
2024-04-19T12:31
происшествия
санкт-петербург
стрельна
октябрьская железная дорога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Предмет, похожий на самодельное взрывное устройство (СВУ), обнаружен у железнодорожной станции Стрельна в Санкт-Петербурге в рамках мероприятий по усилению антитеррористической защищенности инфраструктурных объектов, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "В ночь на 19 апреля у железнодорожной станции Стрельна Октябрьской железной дороги было обнаружено устройство, похожее на СВУ", – сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас проводится экспертиза находки, а также "другие необходимые мероприятия". Официальным комментарием правоохранителей по поводу обнаружения этого предмета РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240129/zaderzhanie-1924050797.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, стрельна, октябрьская железная дорога
Происшествия, Санкт-Петербург, Стрельна, Октябрьская железная дорога
В Петербурге у железнодорожной станции нашли предмет, похожий на бомбу
В Петербурге у железнодорожной станции Стрельна нашли предмет, похожий на СВУ