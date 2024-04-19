https://ria.ru/20240419/pozitsii-1941014712.html

"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе

"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе - РИА Новости, 19.04.2024

"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе

Российская армия легко добирается до позиций украинских военных, поскольку они не в состоянии дать отпор, сообщает британский журнал The Economist. РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T12:15

2024-04-19T12:15

2024-04-19T17:31

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сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская армия легко добирается до позиций украинских военных, поскольку они не в состоянии дать отпор, сообщает британский журнал The Economist."Поскольку у Украины нет средств для подавления наступления пехоты, российская армия теперь может с легкостью приблизиться к ее позициям", — подчеркнули в издании.Отмечается, что в настоящее ВСУ пытаются выстроить надлежащие линии обороны. Эти попытки могут оказаться тщетными, поскольку российские военные продолжают наносить удары и продвигаться вперед, говорится в материале.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.

https://ria.ru/20240419/dotkom-1940959495.html

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в мире, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины