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"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе - РИА Новости, 19.04.2024
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12:15 19.04.2024 (обновлено: 17:31 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/pozitsii-1941014712.html
"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе
"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе - РИА Новости, 19.04.2024
"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе
Российская армия легко добирается до позиций украинских военных, поскольку они не в состоянии дать отпор, сообщает британский журнал The Economist. РИА Новости, 19.04.2024
2024-04-19T12:15
2024-04-19T17:31
в мире
россия
украина
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская армия легко добирается до позиций украинских военных, поскольку они не в состоянии дать отпор, сообщает британский журнал The Economist."Поскольку у Украины нет средств для подавления наступления пехоты, российская армия теперь может с легкостью приблизиться к ее позициям", — подчеркнули в издании.Отмечается, что в настоящее ВСУ пытаются выстроить надлежащие линии обороны. Эти попытки могут оказаться тщетными, поскольку российские военные продолжают наносить удары и продвигаться вперед, говорится в материале.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
https://ria.ru/20240419/dotkom-1940959495.html
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в мире, россия, украина, сергей шойгу, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Делают это легко": маневр России в зоне СВО вызвал панику на Западе

Economist: ВСУ не могут остановить продвижение армии России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская армия легко добирается до позиций украинских военных, поскольку они не в состоянии дать отпор, сообщает британский журнал The Economist.
"Поскольку у Украины нет средств для подавления наступления пехоты, российская армия теперь может с легкостью приблизиться к ее позициям", — подчеркнули в издании.
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Отмечается, что в настоящее ВСУ пытаются выстроить надлежащие линии обороны. Эти попытки могут оказаться тщетными, поскольку российские военные продолжают наносить удары и продвигаться вперед, говорится в материале.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить ВСУ в западном направлении.
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